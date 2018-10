Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a primit oferte din partea Statelor Unite, Suediei si Italiei pentru reinnoirea flotei sale de avioane de lupta, a anuntat luni Ministerul bulgar al Apararii, relateaza AFP preluata de Agerpres. Bulgaria, stat membru al NATO din 2004, a prevazut un buget de 900 de milioane de euro…

- Doua avioane de vanatoare Gripen ale aviatiei militare ungare au interceptat un avion de pasageri francez care a intrat vineri fara permisiune in spatiul aerian al tarii, a comunicat Ministerul Apararii de...

- In ultimul studiu referitor la atitudinea fata de tutun a europenilor se prezinta procentul de fumatori din 28 de tari. In partea de sus a graficului se afla Bulgaria, unde 36% din populatie fumeaza zilnic, iar Grecia si Franta sunt aproape, cu 35%, respectiv 33%. Mai departe sunt Romania(27%),…

- Prin anumite canale de comunicare, utilizand datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Bucureștiul se lauda ca Romania a inregistrat, in 2017, cel mai mic preț la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul statelor membre ale Uniunii Europene. Ar fi și culmea sa…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental. La nivelul Uniunii Europene procentul s-a menţinut aproape stabil, între 15% şi 17% din numărul…

- Avioane ungare de lupta Gripen au interceptat doua aparate de zbor usoare la centrala nucleara de la Paks joi noapte, a declarat pentru MTI Ministerul Apararii de la Budapesta, conform agerpres. Personalul centralei atomoelectrice a alertat centrul de comanda al fortelor aeriene ungare dupa…

- La nivelul UE, procentul cetatenilor care detin propria locuinta s-a mentinut stabil, la aproximativ 70%, in perioada 2010-2016. In randul statelor membre, cel mai ridicat procent al cetatenilor care detineau in 2016 propria locuinta se observa in Romania (96%), Croatia si Lituania (ambele cu 90%),…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa, în perioada 9-21 iulie curent, la exercitiul multinational „Sea Breeze 2018”, care va avea loc la Centrul de instruire „Shirokiy Lan”, regiunea Mykolaiv, Ucraina, transmite CURENTUL. Potrivit comandantului…