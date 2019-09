Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Franta si Regatul Unit ar putea fi complice la crimele de razboi din Yemen, prin furnizarea de armament, informatii secrete si sprijin logistic pentru coalitia condusa de Arabia Saudita, care recurge la infometarea populatiei ca tactica in conflict, arata un raport al ONU prezentat marti,…

- ​Loviturile aeriene efectuate de guvernul sirian și de aliații sai asupra unor școli, spitale, piețe și brutarii au ucis cel puțin 103 de civili în ultimele zece zile, inclusiv 26 de copii, a declarat vineri comisarul ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit Reuters.”Acestea…

- Prima tranzactie cu Iranul prin mecanismul Instex, care permite ocolirea sanctiunilor americane, va avea loc in cateva zile, a anuntat joi ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Infiintat de Franta, Germania si Regatul Unit, Instex presupune tranzactii…

- Coaliția militara condusa de Arabia Saudita, a declarat ca mișcarea houthi, apropiata de Iran, a declanșat duminica un atac terorist asupra aeroportului Abha din sudul Arabiei Saudite, omorând o persoana și ranind alte șapte, relateaza Reuters.Al-Masirah TV, apropiat de rebelii houthi,…

- Reprezentantul Special al SUA pentru Iran, Brian Hook, se deplaseaza miercuri in regiunea Orientului Mijlociu pentru intalniri cu oficiali din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Oman, Kuweit si Bahrain, cu care va discuta despre "agresiunea regionala a Iranului", potrivit unui comunicat al Departamentului…

- Miscarea rebela houthi a lansat noi atacuri asupra aeroporturilor Jizan si Abha din sudul Arabiei Saudite, a anuntat sambata postul tv al miscarii, Al-Masirah, adaugand ca instalatiile au fost scoase din functiune, informeaza Reuters. Coalitia condusa de Arabia Saudita a anuntat intr-un…

- Coaliția condusa de Arabia Saudita în Yemen a vizat poziții militare în capitala controlata de rebelii houthi, Sanaa, inclusiv sistemele de aparare aeriana, a anunțat sâmbata televiziunea de stat din Arabia Saudita citata de Reuters.Atacurile au venit un bombardament cu rachete…

- Rebelii yemeniti, sustinuti de Iran, si-au intensificat in ultimele saptamani atacurile de acest gen contra regatului saudit care, din 2015, intervine militar in Yemen in fruntea unei coalitii de sprijin a guvernului indepartat de la putere.Luni, dronele au vizat localitatea Khamis Mushait,…