Trei suspecţi în custodia poliţiei. Pregăteau comiterea unor acte de terorism Doi dintre barbati erau deja cunoscuti de politisti ca fiind islamisti periculosi, in timp ce al treilea este un german convertit la miscarea islamista; un al patrulea suspect a fost eliberat, a declarat vineri politia din Koln.



Conform noii legi a politiei, suspectii pot fi detinuti in custodie in Renania de Nord-Westfalia timp de pana la 14 zile, cu aprobarea unui judecator; acest termen poate fi prelungit pentru inca 14 zile.



Ofiterii au retinut joi sase barbati dupa ce au efectuat raiduri la sapte locatii din orasele Koln si Dueren.



