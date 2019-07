Cei trei au fost inculpati cu numai cateva zile inaintea termenului de 20 de luni pentru trimiterea in judecata a arestatilor, in caz contrar acestia avand dreptul de a cere punerea in libertate pe cautiune.



Vincent Muscat si fratii Alfred si George Degiorgio sunt acuzati ca au plasat si detonat o bomba care a explodat in automobilul jurnalistei, in apropierea capitalei Valetta, pe 16 octombrie 2017. Suspectii au fost arestati in decembrie 2017; niciunul dintre ei nu si-a recunoscut vinovatia in cadrul procedurilor premergatoare procesului, in fata unui magistrat.



Data inceperii…