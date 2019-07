Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Arad a fost implicata joi dupa amiaza, intr un tragic eveniment rutier care a avut loc pe o sosea din Statele Unite ale Americii, informeaza site ul american kspr.com. Astfel, trei surori in varsta de 6, 7, respective 8 ani, au murit intr un groaznic accident, in Statele Unite. Femeia,…

- Un barbat in varsta de 59 de ani a murit, dupa ce a fost lovit de un camion. Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 23:00, la intrarea in orasul Orhei, in timp ce victima intentiona sa traverseze neregulamentar strada intr-o zona neiluminata.

- Un muncitor de 51 de ani, din judetul Mures, a murit in aceasta dimineata pe santierul podului peste Dunare de la Braila. Barbatul a fost strivit de tevile PVC pe care le descarca dintr-un TIR, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila. "Luni dimineata, in jurul orei 09,00, un barbat…

- Un baiat de 16 ani din Arad a murit la spital, in noaptea de luni spre marti, dupa ce a traversat o strada din municipiu prin loc nepermis si in fuga, fiind lovit de un autoturism, potrivit Agerpres. Accidentul a avut loc aproape de miezul noptii, intr-o intersectie din cartierul Bujac.Citește…

- Un elev de liceu și-a pierdut viața, seara trecuta, pe patul de spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in Arad. Tanarul a fost izbit in plin de o mașina, dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Șoferul in varsta de 30 de ani, care circula pe strada Tiberiu, la intersecția ...…

- Un tanar de 30 de ani din satul Parcani, din regiunea transnistreana, a murit dupa ce a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc dimineata, in timp ce victima se afla cu un prieten pe o barca pe raul Nistru.Potrivit unui martor ocular, totul s-a intamplat in cateva secunde.

- ARAD. Umaniștii se pregatesc sa se reinventeze intr-un nou partid, avand și la Arad un grup de inițiativa, condus de Gheorghe Tanase. Aceștia s-au intalnit de curand in cadrul unei ședințe unde au vorbit inclusiv despre alegerilor europarlamentare, considerandu-l „unul istoric, in care doctrinele…

- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…