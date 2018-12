Stiri pe aceeasi tema

- O explozie de artificii a ucis cel puțin 8 persoane și a ranit alte 50 la intrarea intr-o biserica din statul mexican Queretaro, iar printre victime se numara și copii. Explozia a avut loc in timpul unei procesiuni religioase. O ...

- Explozia a implicat aproximativ 50 de camioane, distruse de foc in apropierea uzinei grupului Hebei Shenghua Chemical in comuna Zhangjiakou, la aproximativ 200 de kilometri nord-vest de Beijing, au precizat serviciile de comunicare ale orasului pe reteaua de socializare Weibo. Ranitii au fost condusi…

- Trei militari americani au fost uciși și alți trei au fost raniți in explozia unei bombe in provincia afgana Ghazni (sud-est), a anuntat marti misiunea NATO din Afganistan. „Membrii serviciului ranit și contractorul au fost evacuați și primesc ingrijiri medicale”, a spus Resolute Support, care nu a…

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters. Initial s-a…

- Explozia unei butelii cu gaz a ucis trei oameni noaptea trecuta intr-un bloc de locuinte cu 18 etaje din sectorul Rascani al Capitalei. Alte trei persoane sunt date disparute, anunta autoritatile care au creat o celula de criza.