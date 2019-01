Trei spectacole pentru copii „Dimineți de poveste. Vi le pregatesc cu meșteșug și har, duminica de duminica, actorii Trupei Marionete a Teatrului Clasic. In prima luna a anului, trei sunt diminețile de duminica in care, mari și mici, sunteți poftiți la teatru”, spun cei de la teatru. Pe 13 ianuarie, de la ora 11, Aladin va fi prezent in fața publicului aradean, in spectacolul „O mie și una de nopți – Aladin și lampa fermecata”. Goe, Mam`mare, Mamița și Ionel sunt eroii unora dintre cele mai celebre intamplari ticluite pentru copii de Ion Luca Caragiale: D-l Goe și Vizita, doua istorii care prind viața pe scena Trupei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

