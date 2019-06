Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala Romana din Cluj e la un pas de a nu putea incepe stagiunea 2019 - 2020. Opera din Iași este in aceeași situație. Florin Estefan, managerul Operei din Cluj, se afla la Iasi, pentru premiera spectacolului ”Evgheni Oneghin” in care joaca rolul principal. Acesta a spus ca Opera clujeana…

- El a explicat ca au fost înstiintat saptamâna trecuta, printr-o hârtie de la Ministerul Culturii, ca bugetul pentru "Bunuri si servicii“ a fost redus la 30% din valoare, iar acest lucru l-ar împiedica sa îsi plateasca colaboratorii, fara de care nu poate fi…

- Opera din Iasi risca sa nu isi poata sustine spectacolele de la inceputul stagiunii viitoare din lipsa de fonduri, afirma managerul institutiei Beatrice Rancea. Managerul explica faptul ca au fost instiintati saptamana trecuta, printr-o hartie de la Ministerul Culturii, ca bugetul destinat pentru „Bunuri…

- Opera Brasov a pregatit in aceasta luna spectacole pline de culoare si pasiune care ii vor incanta pe melomanii de toate varstele. Una dintre cele mai frumoase operete ale tuturor timpurilor, Vaduva Vesela revine pe scena Operei, iar stagiunea 2018 – 2019 se incheie, in mod tradițional, cu capodopera…

- Festivalul Buzau/ Iubește/ Teatru aduna opt spectacole de la București, Pitești și Iași, pentru cea de-a XVI-a ediție a manifestarii organizate ”sub constelația iubirii”, potrivit Mediafax.Teatrul „George Ciprian”, cu sprijinul Consiliului Județean, invita publicul buzoian și nu numai la cea…

- Opera Nationala Romana Iasi a avut un invitat special la spectacolul de sambata, „La traviata", de Giuseppe Verdi. Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer Daniel Breaz, a onorat invitatia de a urmari capodopera verdiana, care a purtat semnatura regizorala a managerului Operei iesene, Beatrice…

- „Stagiunea celor 100 de ani reprezinta o perioada in care ne dorim sa oferim cat mai multe momente artistice de calitate romanilor. Continuand frumosul drum inceput in 2018, speram ca, pana la finalul anului 2019, sa reusim sa jucam in cel putin 100 de localitati din Romania si sa vizitam toate judetele…

- Aflat la cea de-a 6-a editie, programul Turneul Teatru Romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau a debutat, la sfarsit de ianuarie, prin doua reprezentatii ale Nationalului din Chisinau, jucate la Iasi si Bucuresti: „Carnavalul” de I.L.Caragiale si „Livada de visini” de A.P.Cehov.