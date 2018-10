Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „100, 1000, 1.000.000 de povești” a reunit, in perioada 6-13 octombrie, la Teatrul Ion Creanga din București, spectacole realizate de teatre și companii din Austria, Belgia, Elveția, Finlanda, Italia, Marea Britanie, Spania și Romania.

- Cea de-a 14-a editie a Festivalului International de Teatru pentru Copii "100, 1.000, 1.000.000 de povesti" are loc intre 6 si 13 octombrie, in mai multe spatii din Bucuresti, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Teatrul Ion Creanga.

- Caz șocant la Bistrița la o ședința cu parinții, desfașurata la o gradinița din oraș, la inceputul anului. Mama unuia dintre copii a fost batuta chiar acolo de fostul soț. Acesta a dat-o cu capul de pereți, a anunțat bistriteanul.ro . Barbatul agresiv și mama copilului sau au divorțat, dar agresorul…

- Apple, compania care fabrica iPhone și Mac este oficial pe piața din Romania prin intermediul unei firme proprii. Daca pana acum gigantul american iși vinde produsele prin reselleri, de acum inainte situația se va schimba. Apple a inființat propria compania la noi, prin intermediul subsidiarei din Irlanda,…

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…

- La 17 septembrie 1973 s au pus bazele Cenaclului Flacara, infiintat si moderat, pe toata perioada desfasurarii sale, de poetul Adrian Paunescu, la acea vreme redactor sef al revistei Flacara. Primul spectacol a avut 60 de oameni in sala, precizeza AGERPRES.La inceput, spectacolele aveau loc la Teatrul…

- Schimbare la varf in compania fondata de Nelu Iordache ”Gheorghe Racaru a decis, la varsta de 70 de ani, si dupa 48 de ani dedicati aviatiei, sa se retraga din functia executiva. A fost director general al Blue Air inca din prima zi a companiei (13 decembrie 2004), si si-a mentinut functia pana astazi,…

- Compania de salubritate este fondata in anul 2000 la Braila si are capital romano-italian. Sediul social actual este la Bucuresti, iar firma are contracte de salubritate cu primarii si institutii publice din judetele Braila, Gorj, Galati, Prahova si Valcea, precum si din municipiul Bucuresti.