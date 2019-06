Trei soldaţi ucraineni au fost ucişi în estul ţării înainte de reluarea discuţiilor de pace In vizita la Bruxelles, in prima sa deplasare oficiala in strainatate, Zelenski a acuzat Moscova ca incearca sa accentueze tensiunile intr-un razboi soldat cu peste 13.000 de morti de la debutul sau in 2014 si a carui reglementare politica se afla intr-un punct mort. Potrivit armatei ucrainene, in cursul ultimelor 24 de ore, alti trei soldati au fost raniti in tirurile de artilerie grea ale rebelilor. Emisarii rusi si ucraineni urmeaza sa se intalneasca miercuri la Minsk pentru reluarea discutiilor ce vizeaza gasirea unei solutii pasnice la conflictul din estul Ucrainei. Kievul si statele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- Presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc. Putin a declarat sambata ca Moscova ia in considerare simplificarea acordarii de pasapoarte rusesti pentru toti cetatenii Ucrainei…

- Petro Porosenko a declarat ca actiunea Kremlinului a incalcat dreptul international, in timp ce Vladimir Zelenski a acuzat Rusia ca duce un razboi impotriva Ucrainei.Locuitorii din regiunile separatiste din estul Ucrainei vor putea primi mai usor cetatenia rusa in virtutea unui decret semnat…

- Moscova a schimbat brusc tonul negocierilor cu Kievul in timpul consultarilor de la Haga, in cadrul plangerii Ucrainei la Tribunalul Internațional al ONU pentru eliberarea navelor și marinarilor ucraineni capturați in Marea Neagra, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului afacerilor externe al…

- La 18 aprilie, guvernul rus a introdus noi sancțiuni impotriva Ucrainei – cele mai dure de la inceputul razboiului din Donbas. In mod oficial, Moscova afirma ca noile restricții reprezinta un raspuns la sancțiunile din martie ale Ucrainei; dar, in realitate, Rusia a mers mult mai departe și a blocat…

- "Cu cateva zile in urma, guvernul Ucrainei a facut un alt pas ostil in raport cu tara noastra, extinzand lista marfurilor ruse interzise. In aceste conditii, suntem obligati sa ne aparam interesele si sa luam masuri de raspuns", a declarat Medvedev.El a indicat totodata ca mai multe produse…

- Mii de persoane au participat in weekend, la Donetk, in estul Ucrainei, la un mars prin care au marcat cinci ani de la proclamarea ”republicii populare de la Donetk”, care doreste sa se ”aplipeasca” Rusiei, relateaza Euronews, relateaza News.ro.Citește și: Ucraina ii ajuta pe elevii maghiari…

- Succesul electoral al actorului ucrainean de comedie Volodimir Zelenski, care s-a calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 30, 2% din voturi, este observat cu o anumita bunavoința de catre ruși, mai ales ca acesta a apelat la dialog cu Moscova. Kremlinul s-a pronunțat luni împotriva…