Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu masina-capcana si cu arme de foc in capitala Kabul s-a incheiat luni dupa aproape 11 ore, soldandu-se cu cel putin sase morti, printre care si doi politisti, relateaza AGERPRES.Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata. Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. El a mai…

- "La 7.50 (3.20 GMT), a avut loc prima explozie a unei bombe magnetice plasate sub un autobuz ce transporta oficiali de la Universitatea din Kabul", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. "Un moment mai tarziu, alte doua bombe artizanale…

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP citat de Agerpres.roDeflagratia s a produs in jurul orei locale 08:40 04:10 GMT atunci cand un automobil…

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini-capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 08:40 (04:10 GMT) atunci cand un automobil incarcat…

- Cel puțin opt polițiști au murit, iar alți 12 au fost raniți în urma unui raid aerian efectuat în timpul unei confruntari cu talibanii în provincia Helmand din Afganistan, potrivit France 24 citate de Mediafax.În timpul confruntarii cu talibanii, polițiștii au solicitat sprijin…

- Intr-un comunicat, UNAMA mentioneaza ca 'examineaza cu atentie acuzatiile privind posibile pierderi civile in urma operatiunilor aeriene efectuate de catre fortele militare internationale impotriva unor facilitati de fabricare a drogurilor'. Pe langa aviatia afgana, doar armata americana efectueaza…