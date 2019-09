Trei sferturi dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită Barometrul de securitate energetica este un instrument anual realizat de INSCOP Research ce iși propune sa masoare percepții, atitudini și viziuni legate de politica energetica analizate in tabloul mai amplu al relațiilor internaționale. Rezultatele studiului arata ca trei sferturi dintre romani (74,9%) cred ca țara se indreapta intr-o direcție greșita, in timp ce doar 17,4% sunt de parere ca lucrurile merg intr-o direcție buna. 7,7% nu știu sau nu raspund. Armata este instituția in care romanii au cel mai ridicat nivel de incredere, 64% declarand ca au incredere mare și foarte mare in aceasta… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

