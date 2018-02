Stiri pe aceeasi tema

- Șapte din zece cumparatori online din Europa au facut achiziții de la comercianți internaționali, principalele motive fiind prețurile mai bune și dorința de a cumpara un anumit brand sau produs.

- Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenariu. Contributiile statelor membre la bugetul general…

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Chinurile Simonei Halep, la Australian Open, au inceput inca din primul tur. Jucatoarea noastra și-a sucit rau de tot glezna stanga la inceputul setului al doilea al meciului cu australianca Destanee Aiava, pe Simona care a invins-o in cele din urma 7-6 (5), 6-1. Simona Halep pratically twisted her…

- SAS, liderul în business analytics software, l-a numit pe Ștefan Baciu în funcția de Senior Sales Manager pentru România. Ștefan Baciu va fi responsabil pentru implementarea direcției strategice de dezvoltare a SAS pe piețele din România și Republica Moldova. “Experiența…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat miercuri, la Bruxelles, la prima intalnire a membrilor platformei europene multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale ONU, in urma includerii Grupului Enel in aceasta platforma, in octombrie 2017. Potrivit…

- Antrenorul care i-a descoperit pe Cristian Chivu, fost capitan al Naționalei de fotbal a Romaniei, și pe Robert Lupu, actualul selecționer al Naționalei de futsal a Romaniei, a fost omagiat zilele trecute, printr-o competiție de fotbal. 12 echipe, imparțite in trei grupe, s-au inscris la…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei intalniri cu diplomatii acreditati pe langa Sfantul Scaun, relateaza AFP. Sosirea migrantilor trebuie sa…

- Aeroportul Marculești poate deveni un important centru logistic internațional, care va facilita schimbul de bunuri și servicii intre Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu. O declarație in acest sens a facut Iulia Costin, secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI),…

- Daca ați crezut ca ați scapat de plata unei taxe auto nu va grabiți sa va bucurați. Autoritațile pun deja la punct o noua asemenea taxa, dar care va funcționa asemenea unui impozit. Timbrul de mediu a fost eliminat, iar aceasta a deschis ușile unor importuri masive de autoturisme din vestul…

- Deși chirurgul roman, specialist in urologie, a fost linșat in presa de anumite persoane, care au spus ca pentru a-și atinge scopul ar fi pus in pericol viața unui pacient, Gheorghe Borcean ne-a spus ca nu s-a facut nicio sesizare in cazul sau. "Nu am primit nicio plangere. Hotarat nu!", a…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugând ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu aliatii europeni, în mod special cu Germania, relateaza Politico.eu. În…

- In 2018 vom sarbatori, in toata Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural. Sloganul este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor. Obiectivul Anului european al […]

- Potrivit lui Vișan, Romania va fi dezintegrata in 2018, anul Centenarului. Totul va debuta cu Operațiunea Maidanul (ce face trimitere la manifestațiile care au dus la fuga președintelui și mai apoi la ruperea Ucrainei). Situația va exploda prin declanșarea unor proteste violente, cu varsare de sange…

- Fie ca propun limitarea numarului de mașini, fie ca merg pana la interzicerea completa a autoturismelor cu motoare diesel și pe benzina intr-un anumit orizont de timp, autoritațile din multe țari vin cu mai multe propuneri, potrivit Weforum.org. O soluție pe termen scurt este și aceea a interzicerii…

- „Oamenii din generatia mea isi pot aminti atmosfera extraordinara de bucurie, de cheltuieli nebunesti, euforie ametitoare ce domnea in aceasta neobisnuita luna iunie (1914 - n. red.) la Paris. A fost ultima luna de placere pura de care s-a bucurat Europa, scutita de tragediile si spaimele ce aveau sa…

- Personalitati din diferite tari au dat publicitatii joi un apel de a interzice in Europa noul guvern austriac, format din politicieni de dreapta si de extrema dreapta, si de a boicota viitoarea presedintie austriaca a Consiliului Uniunii Europene (iulie-decembrie 2018), relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul de stiri palestinian PNN.ps. Amal Jado, secretar de stat…

- Belarus a legalizat tranzactiile in monede virtuale, pentru a sustine dezvoltarea sectorului privat si atragerea investitiilor straine, prin liberalizarea economiei de tip sovietic, transmite Reuters. Presedintele Alexandr Lukasenko a semnat joi decretul referitor la utilizarea monedelor virtuale,…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Europa in ceea ce privește nivelul de cunostințe referitoare la antibiotice, gradul de informare cu privire la folosirea raționala a acestora fiind invers proporțional cu gradul ridicat al consumului de antibiotice de la noi din țara – 51% dintre romani folosesc…

- Autoritatile aeronautice din Europa au indemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, in perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Bateriile litiu-ion, folosite…

- Ion Tiriac a semnat un contract pe cinci ani cu Primaria Madrid. Ion Tiriac, reclamat la Garda Financiara din Madrid. Anunt de ULTIMA ORA al autoritatilor din SPANIA Omul de afaceri a luat deja o prima decizie si a decis sa deschida Caja Magica publicului larg. Astfel, oricine poate…

- Dupa ce Comisia Europeana a de­clansat, in premiera in istoria UE, procedura de sanctionare a Polo­niei din cauza nerespectarii prin­cipiului statului de drept, un ziar german de larga circulatie a avertizat ca Polonia ar putea pierde fondurile UE, vitale pana acum pentru convergenta statelor estice…

- Pe 21 decembrie 2017 s-a deschis noul magazin Lidl la Tulcea. Amplasat pe strada Victoriei nr.99 (in spatele blocului Pelican) magazinul este unicat in Romania si al doilea din Europa, dupa cel din Barcelona. Noul magazin se anunța a fi cel mai modern din toata rețeaua de magazine Lidl din Romania,…

- Vastele manevre militare derulate de Rusia in septembrie sub titulatura Zapad-2017 nu au constituit un "exercitiu antiterorist" si nu au avut un "caracter pur defensiv", cum sustine Kremlinul, ci un scenariu de "razboi conventional la scara larga impotriva NATO in Europa" si care includea capturarea…

- Despre Timișoara, chiar și in plina Epoca de Aur, se spunea, fara sa se exagereze, ca este un oraș cosmopolit. In ce consta aceasta nimeni nu prea putea spune, dar cu siguranța ca acest calificativ se referea mai mult la aspirații și la vise, decat la realitatea de atunci. Cand a ieșit insa intregul…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Isabelle Huppert, care a inceput 2017 cu un premiu Cesar, un Glob de Aur, o nominalizare la Oscar si un premiu Moliere onorific, a incheiat anul in aceeasi nota, la Roma, unde a primit duminica seara Premiul European pentru Teatru, o distinctie care, potrivit organizatorilor, recompenseaza "aventurile…

- Cu ceva timp in urma am asistat cu toții la un spectacol de prost gust, care mie, personal, mi –a lasat un gust amar. E vorba de instalarea bradului in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Doamne, ce vanzoleala! Ba vine bradul din Ucraina cu trenul. Ba nu mai vine cu trenul. Ba il aduce, ba intarzie.…

- Raheem Sterling a fost tinta atacurilor rasiale ale unui individ care l-a asteptat pe fotbalistul lui Manchester City in parcarea terenului de antrenament al echipei. Englezul de 23 de ani a fost atacat fizic si numit c*****, inainte de sesiunea de pregatire. Potrivit Daily Telegraph, Sterling…

- Conservatorul Sebastian Kurz si Partidul Libertatii (FPO) au anuntat vineri ca au ajuns la un acord de coalitie care ii deschide calea spre postul de cancelar tanarului lider crestin-democrat si care marcheaza revenirea extremei-drepte la guvernare, relateaza AFP si DPA."Am ajuns la un acord…

- Regimurile monarhice erau predominante in Europa, inclusiv in regiunea balcanica, la inceputul secolului XX, insa, in prezent, la distanta de un secol, monarhiile din Balcani au disparut complet.

- Cei care au prins traiul inainte de 1989 știm cu toții despre abuzurile pe care le comiteau securiștii. Aia care aparau statul de drept de atunci. Nu aveai voie nici sa spui bancuri politice, darmite sa umbli cu 1 dolar pe care nu poți sa il justifici sau sa ai relații cu straini fara sa raportezi ce…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in noiembrie un avans de 24,5% in Europa (UE plus tarile EFTA), iar cota de piata a constructorului de automobile s-a majorat de la 2,7% la 3,1%, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate joi. Înmatriculările…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Cupa Romaniei 2017 la volei feminin, sferturi de finala. CSM Targoviște a invins la Lugoj. Miercuri, celelalte trei meciuri. Rezultatele și programul Cupei Romaniei la volei feminin, conform voleiromania.ro. Sferturi de finala, manșa tur, 29 noiembrie 2017: CSM Lugoj – CSM Targoviște 0:3 (22:25, 21:25,…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la Summitul social privind promovarea locurilor de munca echitabile și a creșterii economice in UE care are loc la Goteborg, in Suedia. Este un summit la finalul caruia liderii europeni vor incerca sa-i convinga pe scepticii europeni ca UE este mai mult decat…

- Dupa ce a supraviețuit incendiului din 11 noiembrie 2016, o femeie din Chisinau s-a apucat sa vânda gazete ca pe pâinea cea calda În era tehnologiilor, presa pe hârtie în țara noastra își pierde din popularitate, chiar daca în Europa ziarele se vând…

- Fondul de private equity Indigo Partners, care a pus bazele mai multor companii aeriene ultra low-cost in lume, și acționatul majoritar al Wizz Air, a plasat o comanda de 430 de avioane Airbus saptamana trecuta. Dintre acestea, 146 de noi avioane, in valoare de peste 17 miliarde de euro, vor intra in…

- Agentia Europeana de Mediu si Comisia Europeana au lansat joi un nou indice privind calitatea aerului, care le permite utilizatorilor sa verifice calitatea actuala a aerului in toate orasele si regiunile Europei. Noul serviciu online ofera informatii cu privire la situatia actuala a calitatii aerului,…

- La inceputul anilor 1900, Statele Unite ale Americii reprezentau una dintre cele mai cautate destinatii pentru oamenii saraci din Europa. Mirajul „lumii noi”, alimentat de povestile de succes prezentate in ziarele vremii, i-a atras ca un magnet inclusiv pe taranii din Transilvania, care au lasat satele…