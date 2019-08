Trei service-uri auto cer falimentul City Insurance; ASF susţine că societatea este solvabilă "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance si a inaintat instantelor de judecata solicitarea privind cea mai mare firma de asigurari din Romania. City Insurance, cea mai mare firma de asigurari din Romania, are datorii restante de peste un milion de lei (circa 1, 1 milioane lei, conform documentelor oficiale) catre grupul AutoCar. In consecinta, Autocar, Autocar and Trucks si Standocolor au solicitat atat Autoritatii de Supraveghere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

