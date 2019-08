Stiri pe aceeasi tema

- "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance si a inaintat instantelor de judecata solicitarea privind cea mai mare firma de asigurari…

- Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitați service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance și a inaintat instanțelor de judecata soliciitarea privind cea mai mare firma de asigirari…

- Gradul ridicat de concentrare pe piata asigurarilor reprezinta o vulnerabilitate atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare, conform primului Raport privind stabilitatea pietelor…

- Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – APCONS, felicita decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara de a sanctiona societatile City Insurance si Euroins cu avertisment, dar atrage public atentia ca aceste sanctiuni trebuie continuate, inasprite si

- In ciuda declarațiilor liniștitoarea ale autoritaților, Romania ocupa unul dintre locurile fruntașe in Europa in ceea ce privește numarul de reclamații primite de Autoritatatea de Supraveghere Financiara(ASF) de la clienți sau pagubiți nemulțumiți de felul in care le-au fost gestionate problemele de…

- Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – APCONS, felicita decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara de a sanctiona societatile City Insurance si Euroins cu avertisment, dar atragem public atentia ca aceste sanctiuni trebuie continuate, inasprite si aplicate tuturor…

- Saptamana trecuta, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a sanctionat cu avertisment scris, in urma unor controale, doua companii de asigurari, respectiv City Insurance si Euroins Romania. Cele doua companii se identifica efectiv insa cu piata...

- ​Evitarea unor pensii foarte mici a fost unul din motivele lansarii în 2008 a unui sistem de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II), aflat acum sub asediul modificarilor legislative ale Guvernarii PSD-ALDE. Prin controversata Ordonanța a lacomiei, li s-a dat românilor dreptul…