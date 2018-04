Stiri pe aceeasi tema

- Trei schiori spanioli au murit si doi au fost raniti intr-o avalansa in Alpii Penini din Elvetia, a anuntat duminica politia din cantonul Valais (sud-vest). Ei faceau parte dintr-un grup de turisti care schiau langa Fiesch, sambata dupa-amiaza, la o altitudine de 2.450 de metri, cand s-a desprins masa…

- Avalansa s-a produs sambata seara pe sectorul cuprins intre Fiesch si statiunea de schi Fiescheralp, in cantonul Valais, potrivit politiei locale. Operatiunea de cautare a inceput imediat ce serviciile de salvare au fost alertate telefonic de un martor care a spus ca mai multe persoane au fost prinse…

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sambata seara, provocand moartea a zece oameni si ranirea altor doi, transmite Reuters, care citeaza politia locala.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- In comunicat se arata: „Guvernul bolivarian al republicii Venezuela transmite profunde condoleante rudelor si apropiatilor celor care au murit in acest nefericit incident". In documentul transmis, scrie Reuters, nu au fost date detalii privind cauza incendiului, care, potrivit rudelor si prizonierilor…

- Lys Assia s-a nascut pe 3 martie 1924 la Rupperswil, in nordul Elvetiei. Ea si-a inceput cariera ca dansatoare, dar apoi s-a transformat intr-o cantareata de succes, ajungand ca in 1956, la 32 de ani, sa castige prima editie a concursului Eurovision, care s-a tinut chiar in Elvetia, la Lugano.…

- Jandarmul care a luat, din proprie inițiativa, locul unui ostatice in timpul atacului terorist de vineri, de la un supermarket din orașul francez Trebes, a murit, a anunțat ministrul de interne Gerard Collomb, potrivit Reuters. ”Mort pentru patrie. Franța nu-i va ...

- Alin Petrache i-a pus la zid de spanioli: ”Nu e loc pentru huligalism in rugby” Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a catalogat drept “huliganism” comportamentul jucatorilor spanioli, care au incercat sa-l agreseze pe arbitrul roman Vlad Iordachescu la finalul meciului pierdut de…

- Comisarul european pentru migratie, Dimitris Avramopoulos, a declarat ca aceste masuri sunt facute sa eficientizeze politicile noastre privind acordarea de vize, astfel incat acestea sa devina "mai puternice, mai eficace si mai sigure". Concret, comisarul european a propus inasprirea conditiilor…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, insarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, in varsta de 4 ani, a fost omorata intr-un accident de masina care a avut loc in New York, potrivit Reuters.

- Autoritatile din regiunea franceza Hautes-Pyrenees au comunicat ca victimele faceau parte dintr-un grup de patru turisti spanioli si un ghid care schiau in afara partiei in zona comunei Aragnouet, aproape de frontiera spaniola. Ceilalti membri ai grupului au reusit sa scape de avalanse si…

- Trei schiori si-au pierdut viata si patru au fost raniti dupa ce au fost surprinsi de avalansele produse in acest weekend in sudul Elvetiei, au informat duminica surse din cadrul politiei, potrivit AFP. Doi elvetieni au fost prinsi duminica dupa-amiaza sub un strat gros de zapada care s-a desprins dintr-o…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Echipa de Fed Cup a Romaniei va intalni in meciul de baraj pentru Grupa Mondiala selectionata Elvetiei, in weekend-ul 21-22 aprilie, pe teren propriu, conform tragerii la sorti efectuate marti, la Londra.

- Site-ul Federatiei Elvetiene de Tenis considera ca echipa capitanului nejucator Heinz Gunthardt a avut parte de o tragere la sorti dificila in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, in care va intalni Romania. "Elvetia va trebui sa-si salveze locul in Grupa Mondiala in Romania. Tragerea…

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Un avion al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova din Rusia. Cele 71 de persoane aflate la bord au murit, informeaza TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Avionul era de tip Antonov AN-148 și decolase de pe aeroportul Domodedovo…

- Echipa Cehiei o conduce pe cea Elvetiei cu 3-0, duminica, la Praga, si s-a calificat in semifinalele competitiei de tenis Fed Cup. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4 La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu…

- Activistul ecologist Kavous Seyed-Emami, arestat pe 24 ianuarie in Iran, a decedat in inchisoare, a anuntat sambata fiul sau printru-n mesaj in reteaua Twitter, citat de Reuters. Potrivit muzicianului iranian Raam Emami, mama sa a fost informata vineri despre decesul lui Seyed-Emami, director al Fundatiei…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters, potrivit jurnalul.ro.

- Jaf ca in filme in Elveția. Mai mulți barbați mascați au jefuit o mașina blindata pe o șosea. Hoții au fugit cu 26 de milioane de euro. Modul de operare al hoților și al complicilor acestora pare desprins dintr-un film de acțiune. Complicii hoților au rapit-o pe fiica unuia dintre paznicii care asigurau…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Un militar turc a murit si alti cinci au fost raniti in urma unui atac cu rachete lansat de catre rebeli asupra fortelor turce care instalau un post militar in provincia siriana Idlib, a anuntat, marti, Armata Turciei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Presedintele american Donald Trump a calificat vineri drept "fake news" (informatii false - n.r.) informatiile din presa conform carora ar fi vrut anul trecut sa-l concedieze pe procurorul special responsabil cu ancheta privind ingerinta rusa in alegerile din 2016, transmit Reuters si AFP. …

- Compania de transport Uber nu ar trebui interzisa, dar trebuie sa respecte pe deplin standardele de munca si de siguranta, a declarat, joi, premierul britanic Theresa May, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mark E. Smith, solistul si compozitorul trupei post-punk britanice The Fall, a murit la varsta de 60 de ani, a anuntat managerul formatiei, Pam Van Damned, intr-un comunicat de presa, citat de Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va intalni in Elvetia cu premierul israelian,…

- Peste o suta de cabane - "chalet" - sunt vizate de un plan de evacuare in celebra statiune Chamonix din Alpii francezi, ca urmare a riscului maxim de avalanse declarat luni pentru masivul Mont-Blanc, potrivit autoritatilor locale citate de AFP. In ce priveste traficul rutier, intreaga…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Elvetia a devenit o tara mult mai bogata in anul 2017, multumita rolului jucat de banca centrala a statului, care a gestionat un portofoliu de investitii de aproape 800 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de…

- Aproximativ 13.000 de turiști sunt blocați în stațiunea elvețiana Zermatt, din cauza caderilor masive de zapada, dar și a riscului crescut de avalanșe. Oamenii au ramas fara curent, iar drumul de acces catre celebra stațiune de schi este închis. „Sosirile și plecarile catre…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.