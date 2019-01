Stiri pe aceeasi tema

- Saizeci de turisti si angajati au reusit sa scape marti dimineata nevatamati din doua hoteluri montane din Austria lovite de o avalansa, potrivit dpa. Potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune austriac ORF, zapada a spart ferestrele si a patruns pe scarile hotelului situat in statiunea…

- Trei schiori germani si au pierdut viata sambata intr o avalansa in vestul Austriei, iar un al patrulea este dat disparut, a precizat duminica politia locala, potrivit AFP citat de Agerpres.roTrupurile celor trei barbati in varsta de 56, 36 si respectiv 32 de ani au fost descoperite in timpul serii…

- Trei schiori germani si-au pierdut viata sambata intr-o avalansa in vestul Austriei, iar un al patrulea este dat disparut, a precizat duminica politia locala, potrivit AFP. Trupurile celor trei barbati in varsta de 56, 36 si respectiv 32 de ani au fost descoperite in timpul serii de sambata in masivul…

- Doi oameni au murit surprinși de o avalanșa in zona uneia din cele mai cunoscute stațiuni din Bulgaria, Bansko. Tragedia s-a produs vineri dimineața, dupa ce doi cetațeni bulgari care faceau snowboarding s-au indepartat de grupul cu care venisera și au declanșat avalanșa. Ceilalți turiști nu au fost…

- Cel puțin trei persoane au fost ranite joi dupa ce o avalansa a lovit un hotel situat in zona trecatorii Schwaegalp din Alpii elvetieni, a informat politia locala, citata de DPA. 'Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada', a informat…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o avalansa de zapada a lovit, joi dupa-amiaza, un hotel din Alpii elvetieni, anunta surse citate de site-ul de stiri TopOnline.Avalansa s-a produs astazi in jurul orei 16.30 ora locala, in nord-estul Elvetiei.

- Doi schiori de nationalitate germana au decedat in urma unor avalanse produse in weekend in vestul Austriei, iar mii de turisti au ramas blocati in statiunile din Alpii austrieci dupa ce mai multe sosele au fost inchise ca urmare a ninsorii abundente si riscului crescut de avalanse.

- Un copil de 12 ani a fost gasit in viața, dupa ce a fost ingropat sub zapada in urma unei avalanșe produse in Alpii francezi. Salvatorii spun ca este un miracol ca baiețelul traiește deoarece a fost...