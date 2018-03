Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc vineri seara in judetul Buzau, scrie NEWS.RO.Citeste si: Scandal MONSTRU la B1TV! Traian Basescu și Liviu Mihaiu S-AU DEZLANTUIT, in direct: 'Slugile lui Vintu raman ceea ce sunt...' Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru…

- In aceasta dimineața, prefectul județului Prahova, Madalina Lupea, a convocat ședința ordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, intalnire in cadrul careia s-a discutat despre pagubele materiale rezultate in urma fenomenelor meteo și hidro periculoase din luna martie. In cadrul ședinței…

- Caile de acces in satul Pardosi, judetul Buzau, sunt impracticabile din cauza alunecarilor de teren reactivate dupa precipitatiile din ultima vreme si topirea rapida a zapezii. Sunt probleme atat pe DJ 220 Buda – Murgesti, cat si pe DJ 203 K, spre Buda.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: A. Traficul rutier: a – Autostrazi cu circulatia oprita: – tronsonul Bucuresti – Drajna al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta. b – Drumuri nationale cu circulatia oprita:…

- Zapada abundenta din ultimele 12 ore a facut ca astazi, 23 martie, in judetul Valcea sute de consumatori sa ramana fara curent electric, scoala dintr-o localitate sa fie inchisa si sa se inregistreze o serie de alunecari de teren. A fost instituit Cod galben de ninsori in tot judetul, pana la ora 15.00.

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite caracterizate prin ninsoare abundenta, intensificari susținute ale vantului, cu rafale de 50…60 km/h, temporar 60…70 km/h și perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitații, in urma monitorizarii situației operative,…

- Apele au acoperit aproape 3.200 de hectare de teren agricol in judetul Brasov. Cele mai afectate culturi sunt cele de grau de toamna, iar cele mai afectate zone sunt Augustin, Mandra si Comana de Jos. Sute de hectare de grau si lucerna, dar si de fanete si pasuni au fost afectate de…

- Forta alunecarilor de teren este devastatoare in comuna damboviteana Valeni Dambovita. In urma alunecarii de teren din satul Valeni, punctul Lunca, 10 gospodarii au fost evacuate din cele 14 grav afectate, reteau de electricitate a fost avariata precum si cea de apa potabila dar si drumul de acces.…

- Precipitatiile au produs mari stricaciuni unor drumuri judetene, unele de interes turistic. S-au agravat alunecarile de teren de pe drumul comunal de la Lopatari inspre Focul Viu iar probleme serioase sunt si pe un drum judetean din Bozioru, unde se afla asezarile rupestre.

- Cod rosu de inundatii, in judetul Buzau. Un drum comunal din Lopatari este amenintat de o surpare care avanseaza putin cate putin, din cauza torentilor puternici formati pe paraul Slanic. Soseaua care leaga centrul comunei de satele Terca si Plostina, cu aproximativ o mie de locuitori, este afectata…

- Douazeci si patru de gospodarii din comuna Drajna, judetul Prahova, sunt izolate din cauza unei alunecari de teren produse in urma scurgerilor de apa de pe versanti. O comisie este luni la fata locului pentru evaluarea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Viitorul, de duminica, și a spus ca nu va putea conta pe Cristi Tanase, dar Denis Alibec s-a refacut și este in lot. "Singurul jucator care nu poate evolua este Cristi Tanase. Restul jucatorilor sunt apți. Denis Alibec are o saptamana de cand…

- In perioada 05.03.2018 ndash; 08.03.2018 se va desfasura un transport cu depasiri agabaritice pe traseul : DN72:Aricestii Rahtivani divide; Ploiesti; DN1 Ploiesti Centura de Nord divide; DN1B Ploiesti Centura De Estdivide;DN1B Albesti Paleologu divide; Buzau; DN2: Buzau divide; Urziceni; DN2A:Urziceni…

- Un grav accident rutier a avut loc, ieri dupa amiaza, la iesirea din Movilita, judetul Constanta. Potrivit informatiilor primite, la telefonul de urgenta 112, trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite, unul dintre ei fiind in stare foarte grava.La locul interventiei s au deplasat mai multe…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs vineri noapxte in judetul Buzau, conform INFP. Seismul a avut loc la ora 0:57, la o adancime de 142,6 kilometri, titreaza News.ro. Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 3, respectiv 3,6, s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau. Seismul a fost…

- Un experiment din județul Buzau ajuns la maturitate in 2018 face ca efectele benefice ale perdelelor forestiere de pe terenurile agricole sa fie vizibile mai ales pe timp de viscol. Dupa implementarea acestui proiect in urma cu cinci ani, riscul de inzapezire pe o porțiune din DJ 203 K a scazut considerabil.…

- Conform listei publicate de Inspectoratul Școlar Județean, Liceul Tehnologic „Costin Nenițescu” este singura școala din municipiul Buzau in care astazi nu se desfașoara cursuri. Dimineața, conducerea liceului a solicitat acordul pentru suspendarea cursurilor in data de 28 februarie, masura avand legatura…

- Simona Halep (26 de ani) a anunțat ca va reveni la turneul de la Indian Wells, dupa accidentarea suferita la Melbourne, care s-a agravat la Doha, cand a și abandonat. "M-am antrenat o singura zi, ieri (n.r. marti), dar am facut pregatire in sala de forta in fiecare zi. Nu am avut dureri deloc, insa…

- Patru drumuri nationale din judetul Ialomita sunt in continuare blocate de ninsorile viscolite, miercuri, 28 februarie. Conform politistilor, circulatia a fost intrerupta din cauza zapezii si a viscolului pe DN 21 tronsonul Slobozia - limita cu judetul Calarasi; DN 3A tronsonul Fetesti - limita cu judetul…

- Viscolul puternic si ninsoarea abundenta creaza probleme in judetul Buzau. Pe anumite tronsoane de drum, vizibilitatea este foarte scazuta, iar pe alocuri s-au format suluri de zapada pe carosabil. Autoritatile sunt in alerta si s-a luat decizia, ca incepand cu ora 7.00, DN2 Euro 85, iesirea catre Ialomita…

- Elevii din județul Buzau sunt chemați la școala miercuri, dupa ce o zi au stat acasa din cauza vremii, așa cum au decis autoritațile. Hotararea a fost luata marți de catre prefectul de Buzau, Carmen Ichim, in condițiile in care miercuri, potrivit meteorologilor, sunt prognozate ninsori abundente și…

- Singurul tren care circula pe ruta Alexandria – Zimnicea s-a confruntat luni dimineata cu o situatie mai putin obisnuita: podeaua vagonului a cedat, calatorii ajungand inghetati la destinatie.

- Un cutremur de suprafata s-a produs sambata, cu epicentrul in zona comunei Galbinasi, in apropiere de municipiul Buzau. Potrivit estimarii computerizate a Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea 3,7 pe scara Richter si s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de doar 15 kilometri, fiind resimtit puternic la Buzau. Tot sambata, la…

- Ștefan Bretan este șoferul care a provocat tragedia de aseara. Gestul sau inconștient a îndurerat o întreaga familie. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte pe patul de spital. O alta femeie se afla în stare grava, Imaginile suprinse…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dimineata, pe DN2B, intre localitatile Galbinasi si Bentu, judetul Buzau, unde un autoturism, o autoutilitara si un TIR s-au ciocnit pe drumul acoperit de polei. Soferul TIR-ului este incarcerat.

- Circulatia rutiera este miercuri dimineata blocata pe DN2B, intre localitatile buzoiene Galbinasi si Bentu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Politistii brasoveni au descoperit noi detalii in cazul accidentului mortal din localitatea Cristian. Pe langa faptul ca era baut si nu avea permis de conducere, soferul in varsta de 30 de ani este acuzat si de furtul autoturismului cu care a provocat accidentul, in urma caruia un pasager in varsta…

- Zapada cazuta in ultimele doua zile in județul Buzau nu a creat probleme deosebite, decat pe zona Ramnicului. Drumarii au impraștiat 100 de tone de material antiderapant, din totalul celor 380 de tone, precum și in comuna Valea Salciei. Aici a fost nevoie ca utilajele sa intervina pentru deszapezire,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora 00:12, in judetul Vrancea, fiind urmat la de un alt seism, de 2,6 grade, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica a Pamantului (INFP).

- Un cutremur cu magnitudine 3,2 a avut loc duminica, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 0:32, la o adancime de 127,6 kilometri, titreaza News.ro. Vineri, tot in Buzau, s-a produs un seism cu magnitudine…

- Directia de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineata, de la Institutul National de Boli Infectioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din judetul Buzau.

- Cutremur in județul Buzau, pe 4 februarie 2018. Un seism avut loc duminica, 4 februarie, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit site-ului Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul – de magnitudine 3,9/Richter – a avut loc la ora 15.15, la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs sambata la ora ora locala 03.00, la adancimea ...

- Localnicii si turistii care strabat judetul Sibiu, prin orasul Agnita, pentru a ajunge în judetul Mures, pâna la Sighisoara, vor avea o sosea mai buna din 2021, dupa ce joi s-a semnat un contract de modernizare a acestui drum, cu bani europeni, în valoare de peste 118 milioane de lei.…

- Cutremurul cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs la adancime mica, 5.6km. Doua cutremure in judetul Buzau, duminica noaptea Este al treilea cutremur produs in Romania in ultimele 24 de ore. Primele doua s-au produs in judetul Buzau si au avut magnitudini de 2,7, respectiv…

- Doua seisme au avut loc sambata dimineata, unul in zona Vrancea, iar celalalt in judetul Buzau. Primul cutremur, la ora 5.20, s-a produs in Moldova, judetul Galati, la o adancime de 13.5 kilometri, și a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a scris, miercuri, pe Facebook, ca "la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior". Anuntul a fost facut la cateva ore dupa ce biroul de presa al Ministerului a transmis un comunicat care sublinia ca in 2017…

- Ajuns la editia a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donatiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, si-a incheiat prima etapa a competitiei cu un bilant pozitiv: peste 31.000 de euro au fost atrasi prin intermediul donatiilor individuale in doar 2 saptamani.

- Cel putin 17 persoane au murit in urma ploilor abudente din sudul Californiei care au dus la inundatii si aluncari de teren, a anuntat, miercuri, seriful din Santa Barbara, Bill Brown, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- California ramane victima capriciilor vremii. 13 oameni și-au pierdut viața in alunecari de teren. Asta, la numai o luna dupa ce statul american a fost afectat de cele mai intense incendii de padure din ultimele doua decenii.

- Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richer a avut loc vineri dupa-amiaza, în România. Cutremurul s-a produs în judetul Buzau, la ora 14.29, la o adâncime de 129 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea seism al anului 2018 îan România,…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in Sibiu, județ vecin cu Alba, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania – Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica […]