Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de angajații Secției combaterea infracțiunilor in locuri publice și transport urban, pentru furt de portmoneu.Incidentul a avut loc in maxi-taxi de pe ruta nr.121, str.

- Dupa ce au inceput negocierile oficiale pentru ca moldovenii care lucreaza in Italia sa fie asigurati cu pensii din aceasta tara, autoritatile de la Chisinau nu se opresc aici.Astfel de tratative se poarta și cu guvernele din Israel, Belarus și Lituania.

- Homo sapiens a aparut in Africa, cele mai vechi fosile avand circa 300.000 de ani. Un moment hotarator a fost cel in care specia noastra s-a aventurat in afara Africii ceea ce a dus la popularea colturilor indepartate ale globului.

- FURT…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Mitsubishi Pajero care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat din Italia. Astfel, in ziua de 26 ianuarie, in jurul…

- Nicolae Ceaușescu ar fi împlinit astazi 100 de ani. Ca în fiecare an, pe 26 ianuarie, simpatizanții vechiului regim s-au adunat la mormântul fostului dictator. Au aprins lumânari, au adus buchete de flori și au recitat poezii.

- O femeie de 48 de ani din Franța da în judecata un medic și clinica unde a fost operata, dupa o întâmplare mai puțin obișnuita. Femeia a fost operata în aprilie 2017, unde i s-a facut o histerectomie totala. Medicii au asigurat-o ca totul a mers foarte bine. Coșmarul…

- O familie de români din Belgia a descoperit ca fiica lor de trei ani a fost rapita de bona, tot o românca. Femeia ducea si o aducea pe micuta acasa de la gradinita si luni cele doua nu au mai venit. Parinii au alertat imediat politia. Oamenii legii au descoperit copila aproape…

- Doi indivizi specializati in furturile din masini au picat pe mainile politistilor din Faget. Infractorii in varsta de 52 si 54 de ani din Timisoara sunt acum cercetati pentru mai multe furturi din zona de vest a tarii. Ancheta politistilor din Faget a demarat pe 27 noiembrie, anul trecut, in momentul…

- Dosarul Lucan. Ungureanu: "Rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii" Deputatul USR Emanuel Ungureanu a scris, pe pagina sa de Facebook, ca rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii. "Astazi la DIICOT a fost audiat Victor Socaciu. Un munte de nesimțire mai mare ca Arșinel.…

- Un tanar din Rodna a fost identificat de politisti ca fiind autorul unui furt dintr-o locuinta din Maieru, in luna decembrie. Oamenii legii au deschis pe numele acestuia, pentru furt calificat. Potrivit IPJ BN, la data de 11 ianuarie a.c., in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind…

- Scaune, mese, umbrele, toate aruncate pe domeniul public! Așa se prezinta terasa unei firme din campusul universitar, pentru care patronul s-a ales cu o amenda de la Poliția Locala, in valoare de 1.500 de lei. „In fața imobilului cantinei 4 C se afla o terasa nefuncționala, unde erau depozitate…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida.

- Gigi Becali a explicat de ce crede ca in viitorul apropiat va putea vinde jucatori pentru 100 de milioane la Real Madrid sau Barcelona. Patronul FCSB e uimit de cat de mult s-a schimbat piața transferurilor, fiind surpris de ușurința cu care cluburile mari au ajuns sa plateasca peste 100 de milioane…

- Un american a sunat la poliție pentru a se denunța ca a condus sub influența alcoolului. Polițiștii catalogheaza apelul drept unul dintre cele mai bizare pe care le-au primit la serviciul de urgența 911.

- Calatorie de groaza pentru aproape 100 de romani care au plecat dimineata, cu avionul, din Bacau catre Catania, in Italia. Aeronava a fost foarte aproape sa se prabuseasca in Marea Mediterana, din cauza furtunii care afecteaza Peninsula italica. Pasagerii spun ca aeronava a pierdut brusc din altitudine…

- Mihai Eminescu a murit acum 127 de ani, iar oamenii care i-au citit poeziile nu l-am uitat pe marele poet roman, care se odihnește la Cimitirul Bellu din București, alaturi de alte mari valori ale țarii.

- Mii de bulgari de zapada au fost observați de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu și-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face câteva poze sau pentru a filma.

- Politia Romana desfasoara activitati de ordine si siguranta publica, impreuna cu politisti bulgari, in statiunea montana Bansko.In perioada Craciunului, un politist roman, cunoscator al limbii bulgare a actionat, in localitatea Bansko, acordand sprijin colegilor bulgari atat pentru asigurarea ordinii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Cautari ale polițiștilor italieni finalizate de polițiștii timișoreni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii din Timișoara au reușit sa puna mana pe un barbat urmarit de autoritațile din Italia pentru infracțiuni de contrabanda cu țigari.

- Desi Gheorghe Hagi paria ca Ianis va reusi sa se impuna la Fiorentina, lucrurile au stat cu totul diferit, scrie fanatik.ro. Patronul si antrenorul celor de la FC Viitorul Constanta a dezvaluit ca nu intelege de ce fiului sau nu i s-au oferit minute la echipa din Serie A, iar clubul viola este aparat…

- Un jurnal de bal din anul 1937, descoperit de catre lingvistul Ion Coja, precizeaza ce puneau boierii si burghezii romani pe masa cu ocazia Craciunului și care erau obiceiurile vremurilor respective. In 1937, oamenii sarbatoreau Nasterea Domnului prin mese festive, unde erau invitati apropiatii si oamenii…

- Pe facebook s-a creat deja mobilizare generala pentru prinderea faptașului: "Va rugam sa ne ajutati cu orice informatie sau un share . Azi in jurul orei 12:00 acest baiat a venit prima oara sa ceara informatii dupa care a venit si a furat donatiile pentru Help Labus ... cuvintele nu-si…

- Autoritațile romane au arestat trei persoane suspectate ca s-ar afla in spatele unor atacuri informatice de tip CTB-Locker ransomware, anunța Agenția europeana a politiei (Europol). In același timp, intr-o ancheta paralela, doua persoane din București au fost arestate tot pentru raspandirea de ransomware.In…

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.

- Doi politisti romani sunt cercetati de superiorii lor dupa ce autoritatile sarbe le-au gasit in masina marfa de contrabanda. Unul dintre cei implicati a negat evenimentul si ancheta, dar celalalt a recunoscut incidentul sustinand ca el a fost doar pasager.

- Mai multi politisti au criticat, pe Facebook, clipul distribuit de ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu si de PSD Craiova, in care se arata ca se afirma ca „politia incompetenta“ poate condamna oameni nevinovati daca vrea sa gaseasca „un tap ispasitor“ si nu adevaratii faptuitori. Oamenii legii spun…

- Peste trei sute de sibieni au participat, duminica, la al saptelea flashmob organizat in fata PSD Sibiu, nemultumiti de clasa politica. Multi participanti au venit cu trolere pentru a atrage atentia asupra tinerilor care pleaca din tara, dar au adus si flori albe in memoria Regelui Mihai.

- Cercetatorii din Italia au constatat asemanari neobișnuite in psihicul celor mai in virsta locuitori ai țarii, care traiesc in Cilento – „centrul longevitații“, in partea de sud a statului, unde speranța medie de viața pentru barbați este de 85 de ani, iar a femeilor – de 92 de ani, scrie revista International…

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in urma cu puțin timp la casa lor din Canada, in condiții pe care suspecte, relateaza BBC. Mai exact, cei doi și-au gasit sfarșitul intr-o pivnița. Ancheta este in desfașurare, insa ițele cazului sunt cu atat mai incurcate cu cat cei doi au fost…

- Cercetatorii de la o universitate din Australia au incercat sa stabileasca cum arata barbatul ideal in concepția femeii anului 2017, iar rezultatul nu este deloc surprinzator. Trebuie sa fie inalt, cu mușchi și abdomen plat. Veste proasta pentru barbații sensibili și slabi, dar vechile reguli se aplica…

- Richard Walker, un britanic, a avut parte de o experienta inedita, dupa ce cineva i-a furat iPhone-ul. Decis sa isi recupereze bunul, barbatul a folosit aplicatia de localizare ca sa vada unde a ajuns telefonul sau furat. A ramas fara cuvinte cand a observat locul in care se afla: la peste 4.500 de…

- Sarbatoarea Sfantului Nicolae are pentru noi toți, mici și mari deopotriva, o insemnatate aparte! In ajunul sarbatorii, cu mic, cu mare ne lustruim ghetuțele, ne dorim ca Moșul sa ne fi citit scrisoarea trimisa cu mult timp inainte și sa ne aduca dulciuri, jucarii și bucurie. Dar ce ne facem…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 37 de ani, a fost declarata moarta dupa ce ar fi cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila. In urma efectuarii autopsiei, medicii au fost insa socati de ce au descoperit.

- Deputatul PNL Florin Roman a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre un proiect prin care daca refuzi un loc de munca, nu mai primești venit minim garantat. Deputatul spune ca sunt 200.000 de oameni, care primesc venit…

- De la Constanta a ajuns, vineri dimineata, un autocar inscriptionat cu semnul electoral PSD, in care erau aproximativ 100 de persoane. "Am venit pentru ca sunt romanca. Si pentru ca este ziua noastra. Nu vreau sa-l fluier pe Iohannis, pentru ca este roman ca mine, presedintele tarii, si il respect.…

- Doua fetițe românce au fost drogate cu cocaina și abandonate într-o mașina în Italia. Polițiștii au spun ca surorile, în vârsta de opt luni, respectiv doi ani, au fost lasate ore bune în autoturism, în timp ce mama lor se prostitua, iar tatal juca la pacanele…

- Leo Messi a primit doua zile libere de la antrenorul sau de la Barcelona, si a decis sa si le petreaca alaturi de familie. Nu oricum, ci ducandu-si copiii in ... Finlanda, pentru a le face o surpriza placuta.

- S-A ENERVAT… Gina Felea, tanara devenita faimoasa pentru filmuletele prin care incerca sa ademeneasca fetele sa lucreze la night cluburile ei din Italia, s-a suparat pe internauti. Criticata pentru noua afacere cu “criptomonede”, aceasta a incercat sa-i puna la punct printr-un mesaj dur, dar agramat.…

- Papa Francisc le cere polițiștilor sa fie ”milostivi” cu șoferii care incalca regulile de pe șosele și spune ca ”mila nu este un semn al slabiciunii”, scrie BBC News. Conducatorii care sunt prinși ca circula cu viteza ar putea sa-l citeze de acum Papa atunci cand incearca sa obțina amenzi mai mici sau…

- O infirmiera românca, angajata la un azil de batrâni din Livorno, Italia, a fost filmata de camerele de supraveghere în timp ce îi loveste fara mila si îi înjura pe batrânii de care ar fi trebuit sa aiba grija. Potrivit unionesarda.it, politia…

- Doi parinti stabiliti peste hotare isi plang copilul, care a murit in urma unui incident stupid. Mai mult, totul s-a petrecut chiar sub privirile neputincioase ale adultilor, care au alarmat imediat autoritatile. In ciuda eforturilor medicilor italieni, micutul a fost declarat mort.

- Politia columbiana a confiscat, miercuri, peste 12 tone de cocaina care era ascunsa in patru plantatii de banane, fiind vorba despre cea mai mare captura din istoria tarii, a anuntat presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.ro, Cocaina are o valoare…

- Doi romani au decedat duminica, in urma unui accident de mașina care a avut loc in localitatea Fossano din nordul Italiei. Andrei Constantin Culev, in varsta de 26 de ani, a decedat la spitalul din Cuneo. Acesta era al treilea pasager care și-a pierdut viața, dupa Diaw Alla Coumba, un senegalez de 40…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Audi, model A5, semnalat ca fiind furat din Italia. In data de 08.11.2017, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera…

- Patronul de la FCSB a luat decizia sa renunte la mai multi jucatori în pauza competitionala din iarna, iar pentru asta a sunat-o pe Anamaria Prodan, ca sa le gaseasca echipe fotbalistilor impresariati de ea.

- Oile sunt capabile sa recunoasca fața lui Barack Obama, dupa ce privesc mai multe fotografii cu el, arata un studiu recent, care arata ca rumegatoarele au aceeași performanța și cand vine vorba despre actrița americana Emma Watson.