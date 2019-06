Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat carnagiu s-a produs pe o autostrada din nord-estul Frantei, sambata dimineata. Un autoturism in care se aflau mai multi romani s-a ciocnit violent cu un camion. In urma impactului, trei romani au murit pe loc.

- Trei români au murit, iar alti patru au fost grav raniti, sâmbata, dupa ce masina în care se aflau a intrat în coliziune cu un camion pe o autostrada din apropierea orasului Novy-Chevrieres din Franta.

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse.

- Trei români au murit si alti patru au fost grav raniti sâmbata dimineata dupa ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu un camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse, potrivit Agerpres.Accidentul s-a…

- Trei romani au murit, iar alți patru au fost grav raniți, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din apropierea orașului Novy-Chevrieres din Franța, au informat mai multe surse, relateaza presa franceza, conform Mediafax.

- Trei romani au murit și alți patru au fost grav raniți intr-un accident rutier produs in nord-estul Franței. Mașina in care se aflau cei șapte conaționali a intrat in coliziune cu un camion in timp ce mergeau pe autostrada. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din dreptul comunei…

- Un Audi cu trei romani care se intorcea din Germania s-a facut praf pe Autostrada M5 in Ungaria. Potrivit anchetatorilor, soferul ar fi adormit la volan. Masina a lovit un parapet de pe marginea soselei, s-a dat de cateva ori peste cap si a ramas rasturnata pe plafon pe un podet de beton care traverseaza…

- Accident grav, in dimineața zilei de sambata, langa Jilava. Un om a murit, iar alti opt au fost raniti, din care sase foarte grav, dupa ce o dubita a fost proiectata in doua TIR-uri parcate. Totul...