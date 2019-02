Stiri pe aceeasi tema

- Transporturi de peste 800 kg de cannabis din Spania in Germania, cu implicarea unor cetateni romani Liderul unei retele de contrabanda cu droguri (cetatean german), precum si alti membri ai gruparii infractionale (dintre care 3 cetateni romani) sunt arestati, in Germania. In urma cercetarilor efectuate,…

- Consilierul local liberal Cristian Niculescu Tagarlas il pune la punct pe presedintele judetului, Gabriel Zetea, caruia ii atrage atentia ca nu stapaneste notiunile de baza ale economiei. Mai precis, Tagarlas ii explica lui Zetea ca forta economica a judetului Maramures este data de firmele cu capital…

- Anul trecut, polițiștii Biroului pentru Imigrari al județului Bistrita – Nasaud au depistat pe teritoriul județului 14 straini in situații ilegale și au emis 8 decizii de returnare de pe teritoriul Romaniei. Totodata, polițiștii de la Imigrari au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale in valoare de…