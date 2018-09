Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a adoptat luni un decret-lege in materie de securitate si combatere a imigratiei, sustinut de ministrul de Interne, Matteo Salvini (extrema dreapta), relateaza AFP."Este un pas inainte pentru a face Italia mai sigura. Pentru a lupta cu mai multa forta mafiotii si traficantii,…

- Cearta cu scantei intre ministrul de Interne al Italiei și șeful diplomației din Luxemburg. Matteo Salvini a declarat ca europenii trebuie sa aiba mai mulți copii, nu sa primeasca refugiați africani.

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, face apel la autoritatile din Romania si Bulgaria sa limiteze "importurile de sclavi”, cerand autoritatilor din cele doua state sa controleze mai strict mijloacele de transport si persoanele care parasesc tara, relateaza News.ro.

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Romania și Bulgaria ca trimit ”sclavi” in vestul Europei, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane și cazuri de exploatare. Doua accidente rutiere produse in sudul Italiei, in urma carora 16 imigranți au murit, au provocat o dezbatere…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa pacaleasca Marea Britanie si sa o indeparteze de Brexitul votat de cetateni, scrie Reuters.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a anuntat luni pe Twitter ca va merge duminica la Moscova pentru finala Cupei Mondiale de Fotbal si i-a adus un omagiu presedintelui rus, Vladimir Putin, relateaza AFP.''De oameni ca el, care au in inima interesul propriilor cetateni, ar fi nevoie…

- Mateo Salvini, ministrul de Interne italian, și-a câștigat mandatul de senator cu ajutorul unui politician din Calabria acuzat de legaturi cu ‘Ndrangheta, puternica organizație mafiota regionala, scrie The Guardian.