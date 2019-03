Sarbatoarea creștina a Sfinților 40 de Mucenicieste celebrata pe data de 9 martie și a generat o sarbatoare tradiționala din Romania și Republica Moldova: Mucenicii sau Macinicii. In acea zi, se face curațenie mare in casa,se obisnuieste sa se arda gunoaiele stranse pentru a duce caldura din casa și afara. In credința populara a Romanilor, in ziua Sfinților Mucenici se incheie zilele babelor, zile capricioase ale contopirii iernii cu primavara, lasand loc zilelor moșilor, zile calde.