- Pentru cei care sufera de varice exista un tratatment care ii poate ajuta sa treaca peste aceasta perioada neplacuta din viata. Acesta consta in tratarea cu diferite plante care pot usura starea de neplacere.

- Senatorul PNL de Cluj Marius Nicoara a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, dupa ce, in noiembrie 2014, s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier in care o persoana a fost ranita. Decizia este definitiva. Read More...

- Praful, stresul, poluarea, factorii ereditari: toate acestea ne afecteaza și ne slabesc sistemul imunitar, iar apariția negilor nici nu ar trebui sa ne mai mire. Negii sunt afecțiuni ale pielii care nu doar ca sunt inestetice, ci pot atrage atenția asupra unor probleme de sanatate. De cele mai multe…

- Pentru ca este foarte greu sa renunti la fumat, iti recomandam cateva remedii naturiste care pot face adevarate miracole pentru tine. Ovaz - este foarte bun pentru inima si reduce nevoia de tigara. Ovazul ajuta si in refacerea efectelor fumatului. https://girly.ro/lifestyle/remedii-naturiste-care-te-scapa-de-fumat-fac-miracole-pentru-tine

- O deosebita importanta a avut de-a lungul secolelor, pe valea Ariesului, in Muntii Apuseni, organizarea agrara si pastorala. Prin reguli bine stabilite, transmise din generatie in generatie, oamenii au supravietuit pe culmile montane din aceasta parte a tarii.

- O lege promulgata de președintele Klaus Iohannis arata ca șoferii depistați ca au circulat fara rovinieta nu vor mai plati amenda in cazul in care trec patru luni fara sa fie inștiințați de aceasta contravenție.

- Fermierii incearca sa ajunga singuri la clientul final prin livrarea de cutii sau pachete cu produse agricole direct la domiciliul sau la biroul consumatorului, o tendinta tot mai des intalnita in agrobusiness.

- Dupa doua saptamani de ger și ninsoare, perioada in care atat județul nostru, asemenea celorlalte regiuni din țara, a traversat cel mai friguros sfarșit de iarna din ultimele decenii, primavara iși face simțita prezența incepand din aceasta saptamana. Meteorologii anunța temperaturi chiar peste cele…

- HOROSCOP 1 martie 2018. Prima zi de primavara este un test pentru toți nativii sa lase grijile deoparte și sa se bucure de lucrurile importante. O singura zodie apasa butonul de pauza și se bucura din plin de lucrurile simple și ușoare pe care viața i le ofera.

- Liliecii s-au adapostit in caminul studentesc dupa daramarea unei cladiri din apropierea campusului. Vietatile au ajuns pe holurile caminului, una dintre ele fiind „imobilizata” cu un prosop.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar penal in care este vizat printre alții și Paul Stanescu. Procurorii DNA au solicitat redeschiderea unui dosar mai vechi, pornit de la o solicitare a Curtii de Conturi. Angajatii institutiei descopereau…

- Valabilitatea pașapoartelor simple, electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 ani, cat este in prezent pentru persoanele care au implinit 25 de ani. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca pentru persoanele intre 12 și 25 de ani, valabilitatea…

- Parul gras este o adevarata problema pentru oricine, fie ca vorbim despre femei sau barbați. Exista numeroase tratamente care sa te ajute sa scapi de aceasta problema, printre care și remedii babești vechi precum lumea. Roșiile, de exemplu, sunt foarte utile in aceasta privința.

- Gogonelele lupta impotriva varicelor In cazul in care suferiti de varice este recomandat sa taiati o gogonea verde in doua si sa o aplicati in zonele unde aveti varice mici, in forma de panza de paianjen. Lasati sa actioneze timp de 3 minute. Este recomandat sa repetati tratamentul timp de…

- Sanatatea mamei și a fatului pot fi afectate de energia predominanta din dormitor. Feng Shui este știința care ne invața cum sa gasim soluția potrivita pentru viitoarea mamica, prin evitarea folosirii zonelor cu energie negativa din casa. In anul 2018, zona fertilitații din casa este…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost prins pe strada Dr. Ion Augustin din Craiova la volanul unui autoturism. Tanarul fara permis de conducere le-a oferit politistilor mita pentru a putea scapa de dosarul penal.

- Traficul ar putea fi mult mai suportabil in București, spun activiștii de mediu... Aproape jumatate din ambuteiaje ar disparea, daca s-ar lua cateva masuri simple... desfiintarea unor semafoare si benzi prioritare pentru mijloacele de transport in comun. Propunerile au ajuns si la Primaria Capitalei.…

- Cand incepe Noul An Chinezesc 2018. Din punct de vedere astrologic va fi anul Cainelui de Pamant și va incepe pe 16 februarie. Fiecare an chinezesc iși primește numele in funcție de zodiacul chinezesc. Vineri, 16 februarie, China va celebra inceputul Noului An. Data se schimba anual in funcție de Calendarul…

- Ia o mica pauza de numai 5 minute și acorda-ți acest ragaz pentru a face cateva exerciții simple pentru musculatura cervicala. Vei observa cum toata tensiunea musculara din zona respectiva se va diminua considerabil, te vei concentra mai ușor și vei avea rezultate bune la munca. Mișcarea…

- Trei minute și 20 de secunde au stat arbitrul Guida și asistentul video Fabbri sa delibereze. Primul a dat 11 metri pentru Fiorentina, al doilea i-a semnalat poziție afara din joc la Benassi. Și decizia "centralului" a fost revocata. Tehnologia video cere prea mult timp și deciziile raman, de multe…

- Soferii care are circula fara rovinieta nu vor mai putea fi sanctionati in intervalul cuprins intre data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, potrivit unui...

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect de lege prin care se modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind rovinieta, mai exact, aplicarea tarifelor de utilizare si de trecere pe drumurile nationale. Astfel, la procesul verbal nu se mai adauga obligatoriu fotografii doveditoare, iar…

- O problema cu care ne confruntam adesea este cum sa avem grija de tesaturile delicate pentru ca acestea sa se uzeze cat mai tarziu cu putinta. Va prezentam in cele ce urmeaza cateva trucuri simple pentru a ingriji confectii precum cele din matase, in, poliamida sau vascoza.

- Dan Nica, acuzat in dosarul Microsoft Fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu si Serban Mihailescu scapa de acuzatiile in dosarul Microsoft, dupa ce faptele au fost prescrise. Directia Nationala Anticoruptie anunta ca pentru…

- Noul an chinezesc 2018. Sobolan In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate…

- Prefecta de Suceava, Mirela Adomnicai, a anunțat ca, in 2017, in județ au fost emise peste 58.400 de pașapoarte, din care 34.518 electronice și 23.936 simple temporare. De asemenea, au fost aprobate 9.090de cereri de eliberare a pasapoartelor simple electronice preluate prin misiunile diplomatice ale…

- Daca va confruntați cu durere și presiune la nivelul feței, insoțita de senzație de nas infundat sau plin cu secreții, atunci suferiți de sinuzita. Sinuzita este o infecție a membranei mucoase...

- Apelând la dieta cu patrunjel veti reusi sa slabiti sanatos pâna la 3 kg într-o saptamâna. Rolul principal în acest regim îl are banala salata de patrunjel. Iata cum o poti prepara!

- Negii sunt o problema reala pentru foarte mulți oameni. Foarte neplacuți in infațișare, pot interveni și cu activitațile zilnice, facand și cele mai banale lucruri foarte greu de dus la capat.

- Chiar daca ești tentat sa folosești medicamente, în urma unor studii s-a dovedit ca remediile naturale pot fi mult mai eficiente. Iata cum poți scapa rapid de temperatura, în mod natural!

- Uleiul de arbore de ceai este un ulei cu proprietati miraculoase. Este o esenta obținuta din arborele de ceai australian Melaleuca alternifolia, obținuta prin distilarea frunzelor, asa cum informeaza fiisanatos.info.

- Insomnia reprezinta o afectiune din ce în ce mai des întâlnita în societatea contemporana. Scortisoara are numeroase beneficii pentru sanatate, inclusiv îmbunatatirea somnului. Adaugati ¼ de lingurita de scortisoara într-un pahar cu lapte cald si…

- Insomnia reprezinta o afectiune din ce in ce mai des intalnita in societatea contemporana. Pentru un somn linistit, sfaturile bunicilor par a da cele mai bune rezultate, acestea fiind sustinute chiar de specialisti.

- Grasimea este inestetica indiferent de locul in care se depoziteaza pe corp, dar parca atunci cand ni se așaza pe burta și șolduri, ne creeaza cele mai mari complexe. Hainele nu mai pica așa cum trebuie pe noi, nu ne mai putem apleca cu ușurința, cat despre sentimentul pe care il avem atunci cand…

- Nici o femeie nu scapa de vergeturi. Fie ca acestea apar dupa naștere sau din cauza pierderii sau creșterii in greutate intr-un timp foarte scurt, vergeturile fa parte din viața fiecarei femei. Ele nu sunt neaparat un defect pentru ca arata faptul ca ceva s-a schimbat in corpul tau. De cele…

- Inainte sa intri in cada, incearca sa folosesti un burete burete usor abraziv, pentru exfolierea pielii, acest lucru te va ajuta sa scapi de bacterii, de pielea moarta si iti va activa sistemul limfatic pentru ca detoxifierea sa fie eficienta, scrie sanatate.acasa.ro. Citeste si Zona zoster.…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- Un cardiolog european recomanda dieta de 5 zile care promite o scadere in greutate spectaculoasa. Bazata pe oua, ca principala sursa de proteine, aceasta este recomandata numai persoanelor care nu au probleme de sanatate.

- Un singur puf si nevoia de a juca dispare: cercetatori finlandezi au anuntat luni lansarea unui studiu unic în genul sau, menit sa testeze eficienta unui spray nazal împotriva dependentei de jocurile de noroc, relateaza AFP.

- Ce sunt carbohidratii si de ce sunt ei asa controversati? E vreo legatura intre carbohidrati si kilogramele de grasime de care unii dintre noi ar vrea sa scape? Sa vedem.Glucidele sunt compusi chimici care contin carbon, oxigen si hidrogen in aceeasi proportie ca aceea gasita in apa, de unde si…

- Sirop de nuci. Se iau 10 nuci, se spala bine, se sparg și se pun cu totul (miez + coaja) la fiert intr-un litru de apa. Se adauga 10 linguri rase de zahar. Se lasa sa fiarba pana ramane un pahar de sirop. Sirop de lamaie. O lamaie cat pumnul se spala bine, se taie bucațele și se pune la fiert…

- Un tanar din Bosnia a gasit solutia pentru a scapa de aglomeratia din marile orase. El a inventat... masina-geamantan, pe care o poti plia si o poti trage dupa tine pentru a scapa de ambuteiaje. Elvis Cero este inginer mecanic si lucreaza la o mica firma din Mostar.

- Senzatie de greata, stare de moleseala, dureri de cap, somnolenta si stare de rau generala sunt doar cateva dintre simptomele cu care cei mai multi dintre noi se pot trezi marti dimineata, dupa petrecerea de REVELION. Acestea sunt efectele unui consum excesiv de alcool, avertizeaza medicii nutritionisti.…

- Iata lucrurile la care trebuie sa renunti, daca vrei sa ai noroc in 2018. Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate…

- Google te scapa de reclame din 15 februarie. S-a anunțat data de lansare a urmatorului serviciu care-ți vor bloca anunțurile enervante de pe Chrome. Din 15 februarie, cea mai mare companie de publicitate de pe internet va incepe sa blocheze anunțurile in browserul Ghrome. In timp ce majoritatea extensiilor…

- Pentru cei care de sarbatori au depasi numarul paharelor si nu stiu cum sa scape de senzatiile neplacute provocate de consumul excesiv de alcool, specialistii recomanda cateva trucuri ce inlatura greata si durerile de cap.

- Incep zilele de Craciun care se traduc in mese copioase, toata lumea te imbie cu ceva, nu poți sa refuzi, mai ales ca toate casele sunt pline de bunatați atat de tentante. Nu spun sa va...

- Tradițional, la romani masa de Craciun e bogata in mancaruri grele și scaldata generos in vin. Daca exageram cu bautura, a doua zi ne lovește mahmureala. Iata cateva ponturi despre ce poți face ca sa eviți repercusiunile nefaste ale bauturilor alcoolice

- Cu cat este mai putin praf in casa, cu atat mediul este mai placut si se respira mai bine. Iata cateva metoda incredibile prin care poti scapa de el. Servetele umede pentru copii – Sunt excelente pentru indepartarea prafului, frimiturilor si petelor de pe tastatura. Balsam de rufe – Amesteca o parte…