Stiri pe aceeasi tema

- O companie din Dubai a prezentat o sticla de parfum incrustata cu peste 3.500 de diamante si care detine trei titluri mondiale omologate de Guinness World Record, relateaza UPI. Guinness a confirmat ca sticla pentru Shumukh, un parfum unisex realizat de Spirit of Dubai Parfums, detine…

- Cel mai scump parfum din lume a fost prezentat la Dubai, drept „un omagiu” adus acestui oraș. Sticla parfumului are aproape doi metri inalțime, este facuta din aur și argint și este decorata cu 3.500 de diamante, perle și pietre de topaz. Prețul este fabulos.

- Simona Halep a jucat noua meciuri în 13 zile, iar oboseala acumulata și-a spus cuvântul în meciul cu Belinda Bencic, din sferturile turneului de la Dubai. Halep a comis nu mai puțin de 13 duble greșeli și a precizat ca serviciul nu a funcționat din cauza unor dureri avute la tendon.…

- Karolina Pliskova a condus cu scorul de 4-6, 6-1, 5-1, dar a pierdut sase ghemuri la rand, fara sa ajunga la minge de meci. Hsieh s-a impus dupa o partida care a durat doua ore. Ea va evolua in mansa urmatoare cu invingatoarea din meciul Viktoria Kuzmova (Slovacia), locul 46 WTA - Petra Kvitova…

- Karolina Pliskova (Cehia), locul 5 WTA, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Dubai, informeaza News.ro.Citește și: Federația Romana de Handbal a stabilit programul meciurilor din Cupa Romaniei Pliskova a trecut de Alison Riske…

- Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA, joaca azi in optimile de finala ale turneului de la Dubai cu ucraineanca Lesia Tsurenko, 29 de ani, 23 WTA. Partida incepe dupa ora 11:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 1. Turneul de la Dubai este unul dintre locurile…

- In meciul cu Eugenie Bouchard, Simona Halep a reușit un punct incredibil.Simona Halep a caștigat in tie-break primul set al meciului. In setul al doilea, romanca a reușit o lovitura in stilul lui Rafael Nadal, spre deliciul publicului și al privitorilor.”Pur și simplu un tenis ireal din partea Simonei…

- Constanteanca Simona Halep 27 de ani, locul 2 WTA si canadianca Eugenie Bouchard 24 de ani, 79 WTA se intalnesc astazi in trurul secund al turneului de la Dubai.Meciul nu va incepe mai devreme de ora 12.00 si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.Castigatoarea partidei Halep Bouchard se va duela…