Trei răniți în urma unui accident pe DN58, la Brebu. Trafic Blocat La intrare in localitatea Brebu, pe Drumul Național 58, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un camion. Accidentul s-a soldat cu trei victime, din care una incarcerata. Au intervenit de urgența un echipaj de pompieri și unul SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Reșița, doua ambulanțe SAJ și forțe ale Poliției. Pompierii militari au acționat pentru descarcerare, asigurare masuri PSI și acordare prim ajutor la fața locului. Toate cele trei victime sunt conștiente. Cele doua victime neincarcerate au fost transportate la spital. La… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Au intervenit de urgenta un echipaj de descarcerare si unul SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Caransebes, echipaje ale Politiei si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Accidentul s-a soldat cu doua victime, dar nu a fost necesara interventia echipajului de descarcerare.…

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta dimineața pe DN6, la ieșirea din Caransebeș spre Lugoj, in jurul orei 8.30. „Au intervenit de urgența un echipaj de descarcerare și unul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, echipaje ale Poliției și un echipaj SAJ. Accidentul s-a soldat cu doua…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier pe DN 6, la ieșirea din Caransebeș spre Lugoj. Doua autoturisme s-au ciocnit. La fața locului au ajuns de urgența un echipaj de descarceraare și unul SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. The post Accident in Caransebeș. Oameni raniți,…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.45, pe DN 66, in localitatea Bacia. ”Șoferul unui microbuz care circula din direcția Petroșani-Simeria a patruns pe contrasens (posibil pe fondul unei depașiri neregumentare) si a intrat in coliziune cu un autotren. In…

- Cinci oameni au fost raniti, luni dimineața, dupa ce trei masini și un TIR s-au ciocnit in județul Bacau. Traficul de Drumul Național 11 Onesti - Bacau este intrerupt.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca traficul rutier este intrerupt pe DN11 Onesti - Bacau,…

- Un incendiu violent a izbucnit intr-o piața din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, iar in scurt timp mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului. Incendiul s-a produs la Piața de Nord din zona Govandari din Resita, spun reprezentanții…

- Accidentul s-a produs la periferia orasului sicilian Catania. Opt cetateni romani circulau la bordul unui autoturism Alfa Romeo 147. Soferul a pierdut controlul asupra vehiculului si a lovit balustrada de protectie a unui drum national. Conform bilantului preliminar, un roman a murit, iar alti sapte…

- Doi angajați ai Carierei Roșiuța din cadrul Complexului Energetic Oltenia, județul Gorj, au fost raniti, miercuri, dupa ce grinda pe care erau pentru a schimba un reductor la o banda s-a rupt, iar ei au cazut de la șase metri, potrivit Mediafax.Pompierii din județul Gorj au fost chemati, miercuri,…