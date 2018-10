Stiri pe aceeasi tema

- Trei ursi care au creat panica printre localnicii satului Livezi din judetul Harghita au murit, sambata dimineata, calcati de un tren. Din cauza lor, la primarie au fost depuse, saptamana trecuta, mai multe sesizari, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat de presa trimis, sambata,…

- Trei ursi care au creat panica printre localnicii satului Livezi din judetul Harghita au murit, sambata dimineata, calcati de un tren. Din cauza lor, la primarie au fost depuse, saptamana trecuta, mai multe sesizari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 44 de ani a murit, iar un tanar de 24 de ani a fost grav ranit, dupa ce au fost injunghiati de o persoana ramasa deocamdata neidentificata, incidentul avand loc in zona garii din municipiul Slatina.

- Un șofer care încerca sa traveseze Autostrada Transilvania a cazut de pe viaductul de la Sandulești și a murit. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de sîmbata, în jurul orei 4:50. Conform primelor informații, un șofer a ramas cu mașina…

- Volumul „Poveste din Voineștii Covasnei”, cel mai nou proiect editorial al covasnencei Florentina Teaca, insoțit de lustrații grafice realizate de Alexandrina Cașunean Vlad, va fi lansat saptamana viitoare. Realizat printr-un proiect al Asociației GRIT, cu sprijinul Orașului Covasna și cu susținerea…

- O fata de 14 ani a murit, in noaptea de marti spre miercuri, in Hulubesti, dupa ce a cazut de pe un stalp de tensiune, transmite Agerpres.ro. Incidentul a avut loc la 3,00 noaptea, iar IPJ Dambovita sustine ca, la acea ora, fata se juca cu alti copii. O fata de 14 ani din Hulubesti s a urcat pe un stalp…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri, in Gara CFR Teius. Batranul de 77 de ani și-a ajutat rudele sa-și urce bagajele in vagoane, iar cand a vrut sa coboare trenul s-a pus in miscare. Barbatul s-a dezechilibrat cand a cazut. "Se pare ca și-a condus rudele la tren și le-a…

- Un bebelus de 5 luni a murit, mama acestuia a fost ranita grav, iar alte doua persoane au fost ranite usor, luni, in urma unui accident rutier produs in comuna harghiteana Corund, intre doua masini, ambii soferi efectuand manevre neregulamentare.