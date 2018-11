Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii din partea PSD, a anunțat ca salariul minim va crește de anul acesta. Acum a anunțat și luna. Salariul minim va crește in Romania de la 1 decembrie. Mai mult, va fi pentru prima data cand marirea va fi decisa de studii. Pe scurt, cartea va face, in sfarșit, bani.…

- Federația de fotbal din Republica Moldova trage cu dinții ca atacantul Virgiliu Postolachi (18 ani) sa joace pe naționala lor și nu pentru cea a Romaniei, deși fotbalistul tocmai și-a luat cetațenia romana. Moldovenii susțin ca varful lui PSG, nascut la Edineț, Republica Moldova, nu are drept sa joace…

- OMV Petrom a lansat competiția naționala de proiecte „RO SMART in Țara lui Andrei” prin care acorda granturi totale de 400.000 de euro, mentorat din partea angajaților OMV Petrom și consultanța pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard • Sunt cautate proiecte de tip…

- OMV Petrom a lansat competiția naționala de proiecte „RO SMART in Țara lui Andrei” prin care acorda granturi totale de 400.000 de euro, mentorat din partea angajaților OMV Petrom și consultanța pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard. Sunt cautate proiecte de tip…

- Sapte lutieri din Romania, cinci din judetul Mures si doi din judetul Cluj, vor reprezenta Romania la cel mai mare concurs de instrumente muzicale care va avea loc la Cremona, Italia, in luna octombrie. Competitia de la Cremona este organizata din trei in trei ani, iar la aceasta editie lutierii mureseni,…

- Brașovenii Dan Girtofan și Tudor Marza vor participa, in weekend, la Serbia Rally, penultima etapa a Balkan Rally Trophy, o competiție ce face parte din European Rally Trophy. Cei doi vicecampioni merg in țara vecina pentru a face o ultima repetiție inaintea Raliului Sibiului. „Suntem foarte entuziasmați…

- OMV Petrom lanseaza competiția naționala de proiecte „RO SMART in Țara lui Andrei”, o competiție care urmarește sa sprijine dezvoltarea sustenabila a comunitaților din Romania, prin tehnologie. Inscrierea proiectelor are loc in perioada 10 septembrie – 23 octombrie, pe site-ul www.taraluiandrei.ro,…

- Naționala masculina a Romaniei a debutat cu un succes in preliminariile Europeanului din 2019, prima ediție la care vor participa 24 de echipe. "Tricolorii" antrenați de Danuț Pascu au trecut miercuri seara, la Craiova, cu 3-2 de reprezentativa Danemarcei, la capatul unui meci dramatic. Romania a fost…