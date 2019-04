Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in deschiderea ședinței de guvern, ca economia romaneasca se afla pe un trend ascendent de creștere și a argumentat ideea prin faptul ca investițiile straine au trecut de 1 miliard de euro in primele doua luni, exporturile de servicii sunt in plin avant iar…

- Cresterea economica nu este cel mai bun indicator care sa arate ca o tara o duce bine, iar acest lucru o arata calificativele primite de Romania de la cele trei agentii majore de rating din lume. Tara noastra are cele mai proaste rating-uri de tara dintre toate statele din regiune, in ciuda faptului…

- Romania se confrunta cu riscuri crescute sub forma deteriorarii deficitului de cont curent si accelerarea costurilor cu forta de munca iar deciziile guvernamentale recente au sporit riscurile in sectorul financiar si ar putea afecta in mod negativ investitiile private, arata Comisia Europeana in…

- PSD nu rateaza ocazia sa lanseze și un atac la adresa președintelui, precizand ca „economia ar fi mers și mai bine daca Iohannis nu ar fi bagat tot timpul bețe-n roate guvernarii”.„Economia naționala merge bine in guvernarea PSD. Analiza din Ziarul Financiar da peste nas tuturor celor care…

- De la un avans estimat la 4% in 2018, ritmul de crestere al economiei romanesti va incetini anul acesta pana la 3,8% si va ajunge la 3,6% in 2020 se arata in Previziunile economice intermediare de iarna, publicate joi de Comisia Europeana (CE). 'Boom-ul economic care a inceput in Romania in anul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca actualii guvernanti sunt singurii vinovati pentru prabusirea leului, cresterea ROBOR, pentru „toate dezechilibrele” create in economia romaneasca. „Mesajul PNL este foarte clar – singurii vinovati pentru prabusirea leului, pentru cresterea ROBOR,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca actualii guvernanti sunt singurii vinovati pentru prabusirea leului, cresterea ROBOR, pentru "toate dezechilibrele" create in economia romaneasca. "Mesajul PNL este foarte clar - singurii vinovati pentru prabusirea leului, pentru cresterea ROBOR,…