- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au intervenit pentru remorcarea unei ambarcatiuni de pescuit ramasa fara propulsie pe Marea Neagra, in care de aflau doua persoane.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in data de 02.03.2019, in jurul orei 09.20, politistii de frontiera…

- Alexandru Tinta este noul comisar-sef al Garzii de Mediu Gorj. Acesta a fost numit in locul lui Gheorghe Sanda. Ministerul Mediului a decis ca Alexandru Tinta, de 35 de ani, sa ocupe postul de conducere ca interimar, pana la organizarea ...

- Garda de Coasta Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru achizitionarea de asigurari auto aferente anului 2019. Licitatia a fost incheiata pe data de 23 ianuarie. Conform licitatiapublica.ro, acordul cadru are ca obiect prestari de servicii, constand in asigurarea obligatorie…

- Politistii au confiscat peste 7.400 de pachete de tigari si au destructurat un grup de contrabandisti in urma unor perchezitii domiciliare la Mangalia si a interceptarii unui transport rutier clandestin pe raza judetului Constanta, informeaza un comunicat de presa transmis luni de Garda de Coasta.…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Mangalia, in urma carora au fost ridicate, in vederea confiscarii,…

- Pompierii au fost solicitati, miercuri, sa intervina pentru cautarea unei persoane cazute in Dunare, de pe o barja, in zona Cernavoda. La fata locului s-au deplasat pompieri din cadrul Detasamentului Cernavoda cu o barca, scafandri ISU si echipaje ale Garzii de Coasta, care efectueaza cautarile…

- 12 decembrie 2017. O femeie e impinsa in fața metroului, iar imaginile care-i surprind moartea ruleaza mai tarziu in bucla la posturile TV. Imaginile creeaza o unda de șoc, lumea e ingrozita, cere pedeapsa maxima pentru criminala Magdalena Șerban, iar in subteran, calatorii se feresc sa se apropie de…