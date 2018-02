Stiri pe aceeasi tema

- Bataie ca in vestul salbatic, in Plopeni Sat. Doua familii de tigani s-au incaierat cu topoare si bate, un barbat fiind grav ranit. Potrivit ISU Prahova, sunt 3 victime: un barbat de 67 de ani, aflat in stop cardio-respirator, fiind lovit cu toporul in cap, unul in varsta de 39 de ani, cu…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost evacuate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit intr-un complex de locuinte din Resita. Pompierii din Resita au intervenit, in aceeasi noapte, la trei incendii de vegetatie uscata.

- Presedintele Parlamentului catalan a decis sa amane sesiunea de investire la presedintia Cataloniei a liderului separatistilor Carles Puigdemont, interzisa de Curtea Constitutionala, acuzandu-o ca vrea sa incalce drepturile a milioane de catalani, relateaza AFP.”Sesiunea plenara de astazi…

- Un incident grav in care au fost implicati taximetristi si soferi Uber a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Timisoara. Mai multi soferi s-au luat la bataie, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine.

- Mai mulți indivizi inarmați au deschis focul fara mila sambata dimineața in fața unui club aglomerat. In urma atacului, cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte șase au fost ranite și se afla la spital.

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Cel puțin 41 de persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fost ranite în urma izbucnirii unui incendiu la un spital din Coreea de Sud. Incendiul ar fi izbucnit la secția de urgența din instituția medicala. În cladire se aflau circa 200 de oameni la momentul…

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani, doua dintre persoane ranite fiind in stare grava.Pompierii au fost solicitati…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York.Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.

- O cantareata de muzica populara a fost agresata in urma unui scandal care a izbucnit intr-un bar din judetul Cluj. Femeia a intervenit in conflictul dintre sotul sau si fratele unui politist, omul legii fiind cercetat, in prezent, de superiorii sai, transmite corespondentul Mediafax.

- Caz revoltator la un local din Alba, unde 19 persoane au petrecut seara de Revelion. Mai multe persoane au fost transportate de urgența la spital, prezentand toxiinfecție alimentara, potrivit Agerpres. Doi angajați prezentau pe maini, blatul de feliat mezeluri, cuțit pentru feliat și in trei produse,…

- Trei persoane au suferit arsuri si au ajuns la spital, duminica dimineata, dupa ce in locuinta in care se aflau, din comuna Vama, judetul Suceava, a izbucnit un incendiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii din Blaj au retinut 4 persoane ce sunt cercetate pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare. La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate…

- Un incendiu devastator a izbucnit, joi seara, la ultimul etaj al unei cladiri de birouri, potrivit AFP. In urma incendiului, cel puțin 15 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. "Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie…

- Aproape 4.500 de persoane au solicitat ajutorul echipajelor de la Serviciul de Ambulanța București Ilfov in perioada Sarbatorilor de Craciun, peste 62 % fiind urgențe de cod roșu și galben, adica acelea in care viața este in pericol. Este vorba despre 2.541 de urgențe majore, dintre care 549 cu afecțiuni…

- Accident rutier pe Drumul National 56 A in judetul Mehedinti Traficul este blocat pe DN 56 A, în judetul Mehedinti, în urma unui accident de circulatie produs a iesirea din localitatea Hinova. O persoana a decedat, iar alte opt au fost transportate la spital, dintre care doi copii,…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE 11.40: Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil…

- Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.…

- Gradina Zoologica din Londra a fost închisa temporar, dupa ce, în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbata dimineata, câtiva angajati au fost raniti, unul ajungând la spital si alti opt primind îngrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit în incendiu.…

- Potrivit Romania TV, un accident grav s-a produs, sambata, pe DN 1 in stațiunea Sinaia. Potrivit primelor informații, doua mașini s-au ciocnit violent. Opt persoane au fost transportate la spital, printre ele fiind și o femeie insarcinata. Traficul a fost deviat Circulația rutieriera…

- Doua accidente rutiere s-au inregistrat miercuri dimineața, unul in municipiul Suceava, in zona Balada, și unul la Șcheia. Primul apel la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava a fost la ora 6.30. Doua autoturisme au intrat in coliziune, la Șcheia. Echipajele medicale ...

- Doua persoane, dintre care una inconstienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs astazi dimineata pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU Bucuresti-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana constienta descarcerata si persoana inconstienta au fost…

- Un accident rutier grav s-a petrecut pe DN1, in dreptul localitatii Potrigrafu, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti. Doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune, iar o persoana a fost ranita grav. Potrivit reprezentantilor IJP Prahova trei persoane vor fi transportate la Spital Judetean…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina joi seara, la un incendiu izbucnit la un bloc de pe strada Nalbei din municipiul Constanta, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale, cinci ambulante dintre care trei de la…

- Caz socant in Germania. O cladire in care stateau romani si moldoveni a fost incendiata intentionat. Totul s-a intamplat intr-un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani. Imobilul a ars noaptea trecuta.

- Sase persoane printre care un baiețel de șase ani au ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Totul s-a intimplat ieri seara in regiunea satului Pelivan, raionul Orhei. Potrivit poliției, un automobil de model Mercedes Sprinter la volanul caruia se afla un barbat in virsta de 49 de…

- In acelasi timp, totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate era de 96.723, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA). Dintre cei 18.403 de copii cu ambii parinti plecati la munca in strainatate, 17.142…

- Un incendiu a izbucnit la o baraca de lemn situata in spatele fostului cinematograf al Tineretului. Pompierii au gasit la fata locului un cadavru carbonizat si o alta persoana cu mainele arse-ce a fost transportata la spital. Surse din cadrul anchetatorilor banuiesc ca incendiul a izbucnit…

- Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit la subsolul cladirii din Cluj-Napoca unde isi desfasoara activitatea mai multe societati comerciale, pompierii intervenind cu 4 autospeciale pentru stingerea focului. Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian…

- Șapte persoane au fost evacuate, în aceasta dimineața, în urma unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Dudeștii Noi, județul Timiș, pompierii reușind sa stinga flacarile dupa aproximativ trei ore. Incendiul a izbucnit, în aceasta dimineața, la o pensiune aflata în…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Hunedoara, este complet blocat, miercuri, dupa ce un autocar cu 18 pasageri, un autoturism si un trailer s-au ciocnit in localitatea Vetel. Doua persoane din autoturism au fost ranite si au fost trnsportate la spital, pasagerii autocarului neavand…

- A fost panica in noaptea de luni spre marți din cauza unui incendiu izbucnit intr-un camin din Cluj-Napoca. Nu mai puțin de 160 de persoane au fost evacuate de pompieri care au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a lichida focul. Au fost clipe de coșmar luni noaptea in complexul studențesc Hașdeu…

- Trei persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe DN64, la Ramnicu Valcea, in zona Raureni, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. In accident au fost implicate trei autoturisme…

- Doua accidente au avut loc, vineri dimineața, pe DN 1, aproape de granița dintre județele Prahova și Ilfov. Cel mai grav, cu cinci persoane ranite, inclusiv un copil, s-a petrecut in jurul orei 7.30, la Ciolpani.

- Optzeci de persoane din caminul situat pe str. Mihai Viteazul nr.11 din orașul Florești au fost evacuate noaptea trecuta de catre pompieri, dupa ce in cladire a izbucnit un incendiu. Pompierii au fost alertați in jurul orei 3.30, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.…