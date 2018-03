Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a pierdut viața in urma unui grav accident care a avut loc astazi la Doroteia, in orașul Frasin. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava in accident au fost implicate trei autoturisme, doua persoane fiind ranite. Una dintre cele doua persoane a ramas incarcerata in mașina,…

- În urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu, doua mașini s-au ciocnit! În urma impactului, doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de îngrijiri medicale! Un barbat s-a ales cu un picior rupt, iar un alt pacient a suferit un…

- ACCIDENT GRAV pe DN1C in localitatea CICARLAU. Doua persoane ranite(O persoana incarcerata) .DOUA masini implicate Politistii au fost sesizati ca in Cicarlau la intrarea dinspre Baia Mare, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, soldat cu doua victime ranite dintre care una incarcerata.. Din…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, in accident au fost implicate un autoturism, condus de o femeie de 27 de ani, si un microbuz, in care se aflau patru persoane, respectiv soferul si trei pasageri."Pe fondul vitezei neadaptate de catre soferul autoturismului, care…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta, intre localitatile Pietreni si Viisoara. Din primele informatii doua persoane au fost ranite. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Politistii rutieri au deschis o ancheta…

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in BAIA MARE in urma cu cateva minute. TREI MASINI facute PRAF. Mai multe PERSOANE RANITE.FOTO Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe pe B-dul Traian intersectie cu strada Matei Basarab a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier…

- Accident oribil la iesire din Dej spre localitatea Gherla. Mai multe persoane au fost ranite, dupa ce doua dube au fost spulberate de TIR. Din primele informatii, trei persoane au fost ranite &ic...

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7 – Valea Oltului, pe raza localitatii Racovita, judetul Valcea. Un sofer a adormit la volan si, intr-o curba, s-a izbit frontal de o masina care venea din sens opus.

- ACCIDENT SPECTACULOS la SARASAU langa POLITIE in urma cu cateva minute. Patru PERSOANE RANITE .Trei MASINI facute PRAF Politistii au fost sesizati ca in Sarasau langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu patru victime ranite. Din informatiile…

- Cel putin 16 persoane au suferit rani usoare, in urma unui accident generat de rafalele puternice de vant inregistrate la Gangneung, unul dintre siturile Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, din Coreea de Sud, informeaza agentia EFE. Ranitii au fost transportati la un…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Un tanar conducator auto a virat la stanga de pe banda intai, trecand peste linia dubla continua. Trei masini au fost implicate. In cel de-al doilea caz, copilul de patru ani, nesupravegheat, a traversat strada si a fost lovt de o masina.

- Trei persoane au fost ranite, luni, în urma unui accident de munca peetrecut la o fabrica din Gherla.Un apel la 112 a anunțat luni în jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite în urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla, scrie…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Accident pe cale ferata in orașul Ciornomorsk din regiunea ucraineana Odesa. Cel puțin șase oameni au fost raniți dupa ce un tren de marfa a lovit autobuzul in care se aflau pasagerii. Unul dintre ei a fost transportat la spital.

- Cel putin 15 persoane au fost ranite la Sydney, dupa ce un tren nu a franat la timp in gara. Potrivit unui purtator de cuvant al ambulantei, cinci persoane au fost transportate la spital cu rani multiple, iar alte zece au rani usoare. Alti calatori au primit ingrijiri medicale la fata locului.…

- Cinci persoane primesc ingrijiri medicale, sambata, in urma impactului dintre patru masini pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin, la intersectia cu DJ 607A. Politistii au stabilit ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- Trei persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut pe DN67, in localitatea valceana Cazanesti. POtrivit IPJ Valcea, in accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau celle trei persoane. La fata locului ...

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore, informeaza Romania TV. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Un accident in care au fost implicate patru persoane, dintre care trei au fost ranite, a avut loc in urma cu puțin timp, in zona orașului timișean Sannicolau Mare. Doua mașini au intrat in coliziune, la ieșirea dinspre localitatea Saravale catre Sanpetru. La fața locului se acționeaza cu un echipaj…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident cu…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Doua persoane au fost ranite, joi, dupa o coliziune intre trei mașini, pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme sunt implicate. Sunt doua victime neincarcerate,…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia,...

- Trei persoane au fost ranite in urma cu cateva minute intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan. Potrivit ISU Dolj, in accident au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal. La fata locului intervine Sectia Segarcea cu un echipaj ...

- Un accident grav soldat cu doi morți și patru raniți a avut loc in aceasta dimineața in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hincești. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un autocamion, in urma coliziunii, a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru descarcerare.

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Grav accident feroviar in județul Vaslui, petrecut vineri. Un tren a lovit in plin o mașina la o trecere la nivel cu calea ferata. Autoturismul a fost aruncat de pe șine cu roțile in sus la peste zece metri de locul impactului, cele trei persoane aflate in interior fiind grav ranite. Trei persoane…

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- Un grav accident s-a produs în urma cu puțin timp, pe DN22B, Braila – Galați. Trei mașini au intrat în coliziune, iar șapte persoane au fost ranite, una ramânând încarcerata. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili care este șoferul vinovat de producerea…

- Pe DN 22B, la intersectia cu strada Cezar Petrescu, in municipiul Braila, judetul Braila, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Cauza producerii a fost intrarea pe contrasens, iar…