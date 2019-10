Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune contracronometru a jandarmilor montani și salvamontiștilor din Predeal, dupa ce in urma cu aproximativ o ora s-a primit un apel 112 prin care se anunța ca trei persoane (doi adulți și un minor) s-au ratacit. Turiștii au precizata ca se afla intre Cabana Susai și Cioplea. Se afla pe poteca, dar…

- Mai multi turisti au cerut ajutor vineri, pentru ca nu puteau ajunge la Cabana Susai, din Predeal, deoarece era un urs pe drumul forestier. Turiștii au sunat la 112 și au anunțat ca nu mai pot inainta din cauza unui urs care le-a ieșit in cale. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Postului…

- In ultimele zile mai mulți urși au fost vazuți in diferite zone locuite din Brașov. Joi seara, a fost semnalata prezența unui urs pe strada Horea. Joi, in jurul orei 23.00, in urma unui apel la 112, care semnala prezența unui urs pe strada Horea, un echipaj de jandarmi a fost direcționat in zona, penttu…

- Inca un accident a avut loc duminica in jurul orei 13.00, la iesirea din Predeal spre Azuga, unde un autoturism a ieșit in decor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, accidentul s-a soldat cu o victima, conștienta, care nu este incarcerata. La fașa…

- O patrula de jandarmi a depistat duminica seara, un șofer care intenționa sa arunce, dintr-o autoutilitara, deșeuri, pe un teren, in apropiere de Rașnov, pe DN 73A. Echipajul din cadrul Detașamentului de Jandarmi 6 Predeal l-a surprins pe barbat, cand incerca sa scape de deșeurile vegetale și din construcții,…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Rurale Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, la data de 13 august a.c., in jurul orei 01,00, cadrele de poliție au depistat un tanar, in varsta de 17 ani,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat in aceasta dimineața sa intervina pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua accidente care au avut loc pe DN1, la GHimbav și la Predeal. Astfel, in jurul orei 6.45, dispeceratul a fost informat cu privire la producerea unui…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre capitala, se circula intens pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, precum si in localitatea Comarnic, iar pe sensul de…