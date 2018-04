Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut pe DN 28 A Targu Frumos – Pascani, in zona localitatii Blagesti, o suburbie a municipiului Pascani. Cei doi politisti se aflau intr-o autospeciala si plecasera intr-o misiune pentru cautarea unei fetite disparute, in varsta de trei ani. Masina in care se aflau…

- Un polițist beat din Alexandria a intrat cu mașina intr-un microbuz oprit pe marginea drumului. Barbatul, imbracat in uniforma, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,92 de miligrame de alcool in aer, dupa ce s-a chinuit minute in șir sa sufle in etilotest. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, in zona Pietei Nicolina, la fata locului intervenind un echipaj cu asistent al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi. „La locul solicitarii a fost gasita o femeie policontuzionata prin accident rutier, ce prezenta un traumatism la nivelul membrului inferior…

- Un grav accident rutier a avut loc, joi seara, in București. Pe Soseaua Colentina, in dreptul Parcului Plumbuita, un autoturism a derapat si a lovit doi pietoni care traversau strada. Pentru ca a incercat sa evite coliziunea, mașina a lovit și gardul dintre șinele de tramvai. Circulatia tramvaielor…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in București! O mașina a lovit doi pietoni, iar circulația este blocata. Accidentul s-a petrecut in Sectorul 2, in zona Parcului Plumbuita. Șoferul venea dinspre Fundeni și se indrepta spre Doamna Ghica, iar in dreptul Parcului Plumbuita…

- Un barbat din Iasi arunca acuzatii grave asupra unui politist • El sustine ca a fost batut si calcat cu masina de catre omul legii • Pana acum nu a putut spune cine este politistul bataus si totul pare o inventie de doi bani • Acest individ este victima unei agresiuni, insa ramane de vazut [...]

- Au aparut primele imagini de la accidentul rutier in care a fost implicat Daniel Ionascu. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și dus direct in sala de operatii pentru o interventie la mana. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident…

- Restrictia de tonaj pe DN 28A a fost ridicata, intre Targu Frumos si Pascani. Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, 18 martie, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala…

- Un autoturism s-a izbit de un copac in localitatea Barnova. In urma impactului, o femeie de 69 de ani a fost ranita. Nu se stiu deocamdata cauzele care au dus la producerea accidentului. Un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) a fost trimis la fata locului. Victima avea fractura de baza…

- Accident spectaculos cu masina politiei. Un agent s-au rasturnat cu masina de serviciu in sant Un agent de poliție, in varsta de 24 de ani, s-a rasturnat cu masina in sant in timp ce se deplasa la o intervenție si nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Accidentul rutier s-a produs miercuri in localitatea…

- In urma afirmațiilor facute astazi, in cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, de catre președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Maricel Popa referitoare la faptul ca nici un parlamentar ieșean nu susține proiectele Iașului, cu excepția a trei din randul PSD, consideram oportune cateva clarificari:…

- Doi soti din judetul Bacau au murit, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata de pe raza localitatii Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu. Conform Biroului de Presa al IPJ Iasi, evenimentul s-a petrecut in jurul orelor 10.00. Doua persoane, sot…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul…

- - deputatul Petru Movila este unul dintre cei mai activi parlamentari de Iasi si printre putinii care are un dialog constant cu reprezentantii Ministerului Sanatatii pe proiectele importante pentru ieseni: Clinicia de Chirurgie Plastica si Arsuri din Iasi, spitalul regional de urgenta, stadiul…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Doi soți au murit, vineri dimineața, dupa ce mașina în care se aflau a fost lovita violent de un tren care circula pe ruta Suceava - București, în localitatea Cozmești din județul Iași.

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, marti, ca Dan Ciprian Sfichi, politistul sucevean in varsta de 35 de ani ranit cu o sabie in timpul unor perchezitii la Radauti, a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Militar din Bucuresti.

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.…

- „Am o mare rugaminte catre toti iesenii cu suflet mare. Va rog din suflet sa va indreptati rugaciunile, puterea si dorinta de a dona sange la Centrul de Transfuzii din Iasi", a precizat fiica acestuia in anunt. Initial a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, iar ulterior la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- Femeie ranita de o explozie in Hantesti, județul Suceava. O femeie, in varsta de 33 de ani, a fost ranita in dimineața zilei de joi, 1 februarie, in urma unei explozii care a avut loc in locuinta sa din Hantesti, judetul Suceava. Femeia are arsuri , iar deflagratia nu a fost urmata de incendiu. In casa…

- Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Garoafa, din judetul Vrancea. La volanul autoturismului se afla o femeie care este medic in Bucuresti. Aceasta le-a povestit politistilor ca o masina inmatriculata in Republica Moldova i-a taiat calea, iar ea a tras de volan pentru a o evita. S-a rasturnat…

- In ziua de 24 ianuarie a.c. mai multe echipaje de jandarmi ieseni vor actiona pentru asigurarea masurilor de ordine la diferitele manifestari publice organizate in mun. Iasi, cat si in judet. Cu prilejul manifestarilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane, organizate in Piata Unirii din mun. Iasi,…

- Dan Ciprian Sfichi, polițistul sucevean ranit in timpul unei misiuni, a fost externat, ieri, de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu" din Iasi și transferat la o clinica din Reghin, unde va continua recuperarea piciorului și a manii strangi, informeaza MEDIAFAX. Managerul ...

- La fata locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, precum si un echipaj de prim ajutor al SMURD. „Ora apelului a fost 5.41, la fata locului a fost gasit un barbat in varsta de 40 de ani care, dupa ce a primit ingrjirile medicale efectuate pe loc de echipajul nostru,…

- O gravida a fost batuta pana cand a leșinat și a ajuns plina de rani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Tanara de 31 de ani, care este gravida in șase saptamani, le-a spus medicilor ca a fost agresata de doua tinere. Tanara a marturisit ca și-a pierdut cunoștința, dupa…

- Incidentul a avut loc in zona Splai Bahlui. "In cea mai grava stare este un barbat in varsta de 47 de ani, care a fost muscat la nivelul zonei genitale, cu avulsie de testicul stang. Dupa ce a fost preluat, a fost directionat la Spitalul C.I. Parhon, la sectia de Urologie. Ceilalti doi pacienti…

- Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, în stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi câini de lupta, boxeri, care au reusit sa sara gardul curtii în care se aflau.

- UPDATE, ora 14:52 – Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta, boxeri, care au reusit sa sara gardul curtii in care se aflau. Incidentul a avut loc in zona Splai Bahlui. Una…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Un barbat a cerut bani, dupa ce a ajutat victimele unui accident produs in Bunești, in care au fost implicate șapte persoane. Omul a ajutat trei dintre victime sa iasa dintr-o mașina avariata și apoi a insistat ca, pentru fapta sa, sa primeasca „macar 10 lei” Accidentul a fost provocat, joi, pe centura…

- Politistii de la Targu Frumos care cerceteaza cazul accidentului grav de la Baltati de joi seara au cerut o expertiza pentru a afla cu certitudine care dintre soferi a intrat pe sensul opus de mers. Prima varianta a politistilor este ca vinovat ar fi soferul autoturismului Ford. In momentul impactului,…

- Procurorul DNA Stoina Eugen a fost implicat intr-un accident de circulație, dupa ce a urcat beat la volan. Accidentul a avut loc astazi, in București, in jurul orei 15.00. Potrivit unui comunicat al DNA, dupa acest incident, procurorul a fost revocat din funcție.

- Aseara, politistii din cadrul Politiei orasului Tg. Frumos au fost sesizati prin 112 , despre faptul ca pe DE 583, in afara localitatii Baltati a avut loc un eveniment rutier, soldat cu victime omenesti. Dincercetarile efectuate de politisti la fata locului a rezultat ca, un barbat, de 38 de ani, din…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in zona Pacurari, din municipiul Iasi. In accident au fost implicate trei masini. Un autoturism marca AUDI, unul marca Fiat si un autoturism echipaj al SMURD. Accidentul s-a soldat cu o victima, un pasager din masina SMURD.