Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite prin injunghiere la Ravensburg, in sudul Germaniei.Cele trei persoane au fost ranite vineri, in Piata Marienplatz, la Ravensburg, a precizat politia pe Twitter. Atacatorul a fost arestat, au precizat fortele de ordine.Politia nu a…

- Trei persoane au fost ranite, dintre care cel putin una se afla in stare grava, in urma unui atac cu cutitul comis vineri in orasul Ravensburg din sudul Germaniei, transmite agentia dpa. Victimele au fost...

- Un incendiu izbucnit, sambata dimineata, dupa o explozie produsa la o rafinarie in sudul Germaniei, langa Ingolstadt, s-a soldat cu cel putin opt raniti, in timp ce aproape 2.000 de locuitori au fost evacuati, a anuntat politia locala, citata de AFP. Explozia a avut loc intr-un sector de productie de…

- Doua persoane au fost ranite vineri intr-un atac cu cutit in zona Garii Centrale din Amsterdam, iar presupusul atacator a fost ranit cu focuri de arma trase de politie, a anuntat politia olandeza, informeaza AFP si The Sun, potrivit Agerpres. "Politia a tras asupra unui suspect in urma unui…

- Politia olandeza a anuntat vineri ca a ranit prin impuscare un suspect, in urma unor injunghieri in Gara Centrala din Amsterdam, relateaza The Associated Press conform News.ro . Doua persoane au fost ranite prin injunghiere, a anuntat politia pe Twitter. Un tunel care trece pe sub sine, in gara, a fost…

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Ultima ora! Atac terorist in Germania. Mai multe persoane sunt ranite Cel putin 14 persoane au fost ranite vineri, dintre care doua grav, intr-un presupus atac cu cutitul intr-un autobuz din orasul Luebeck din nordul Germaniei, a anuntat cotidianul local Luebecker Nachrichten. Autorul atacului a fost…

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…