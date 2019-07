Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei au fost inculpati cu numai cateva zile inaintea termenului de 20 de luni pentru trimiterea in judecata a arestatilor, in caz contrar acestia avand dreptul de a cere punerea in libertate pe cautiune.Vincent Muscat si fratii Alfred si George Degiorgio sunt acuzati ca au plasat si…

- Ministrul afacerilor externe maltez, Carmelo Abela, a declarat joi ca guvernul intentioneaza sa declanseze in cursul urmatoarelor trei luni o ancheta publica asupra uciderii jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, relateaza dpa. Carmelo Abela a declarat in cadrul unei conferinte…

- Presedintele american Donald Trump respinge solicitarea ONU de deschidere a unei anchete a FBI privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, sugerand ca o astfel de investigatie ar putea pune in pericol vanzarea de arme din SUA catre Arabia Saudita, potrivit The Guardian .

- Autoritatile belgiene au arestat si pus sub acuzare zeci de persoane suspectate de implicare in traficarea si vanzarea de masini achizitionate ilegal, au anuntat vineri procurorii federali, intr-un caz mediatizat pentru prima data la inceputul lui

- Cel putin opt persoane au fost ucise intr-o explozie in apropierea Data Darbar – cel mai mare templu sufit din sudul Asiei – in orasul pakistanez Lahore, a informat politia, noteaza The Guardian.

- Peste 16.200 de persoane persoane au fost eliberate din inchisori in baza legii recursului compensatoriu, in perioada 19 octombrie 2017-15 martie 2019. Mai exact, 16.217 de detinuti au beneficiat de Legea 169/2017, conform unui raspuns al Ministerului Justitiei transmis catre Camera Deputatilor…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat joi ca peste 600.000 de cetateni europeni au solicitat statut de rezident in Marea Britanie pentru a putea sa ramana in aceasta tara dupa Brexit, potrivit Mediafax, care citeaza The Guardian. David Bolt, inspectorul ...

- Bilantul victimelor exploziilor din Sri Lanka a ajuns la 310 persoane, conform unui purtator de cuvant al politiei, scrie The Guardian, conform news.ro.De asemenea, ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se…