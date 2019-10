Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat luni dupa-amiaza pe DN1 intre Teiuș și Aiud, din cauza unui camion care s-a defectat și a ramas blocat pe carosabil, transmite IPJ Alba. Circulația rutiera se desfașoara pe o banda de circulație și este dirijata, alternativ, de polițiști. Citește Trafic ingreunat pe DN1…

- Traficul rutier a fost ingreunat, luni dimineața, pe Drumul Național 74, in dreptul localitații Galați, din cauza unui camion cu piatra care s-a rasturnat. Șoferul mașinii a fost ranit, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Post-ul Un camion incarcat cu piatra s-a rasturnat la ieșirea din Zlatna…

- Un grav accident de circulație s-a produs pe Drumul Național 7 in apropiere de localitatea Pauliș. Patru persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme. Trei dintre ele au ramas incarcerate. Mai multe ambulanțe, un echipaj de descarcerare și poliția s-au deplasat imediat…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Covasna pe DN12, Miercurea Ciuc –Sfantu Gheorghe, la kilometrul 15, pe un segment de drum in curba, un autoturism a patruns pe contrasens, unde a intrat in impact cu un alt autoturism. Conform reprezentanților…

- Traficul este ingreunat, sambata, pe DN 13 (E 60) Sighisoara - Targu Mures, intre localitatile Gaiesti si Balauseri, din judetul Mures, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru vehicule, informeaz[ AGERPRES.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp, pe DN 6, in localitatea olteana Daneasa. Potrivit IPJ Olt, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme, mai multe persoane au ramas incarcerate. Traficul este blocat pe ambele sensuri.

- Ziarul Unirea Trafic INGREUNAT pe DN1, in afara localitații Alba Iulia. Un autotren a acroșat un alt autotren care era staționat și defect Traficul se defașoara cu dificultate luni, in jurul orei 20.00, pe DN1, in afara localitații Alba Iulia, din cauza un eveniment rutier. Potrivit IPJ Alba, traficul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe raza localitații Alba Iulia, pe DN1, la intersecția cu strada Biruintei (DJ107C). Trafic ingreunat dupa o coliziune intre doua autovehicule Un accident rutier a avut loc joi dimineața, in jurul orei 8.00, pe DN1, la intersecția cu strada Biruinței (DJ107C). Traficul…