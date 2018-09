Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de urgenta (ISU) intervin la un accident cumplit, care a avut loc pe DN13, intre Rupea și Fișer. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plutonier major Luiza Danila, a anuntat ca este vorba despre un TIR care s-a rasturnat peste un autoturism. „Se deplaseaza la fața locului…

- Patru persoane, intre care un bebeluș de doar noua luni, au ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o fantana din beton, pe DN6, in Bradești, județul Dolj. Potrivit Poliției Dolj, șoferul unei mașini a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea pe DN6, in…

- O femeie de 37 de ani a provocat un accident rutier extrem de grav in dimineata zilei de miercuri, 29 august, pe un drum judetean din localitatea Parva, judetul Bistrita-Nasaud. Soferita si-a pierdut viata.

- La data de 26 august 2018, in jurul orei 13.00, pe DN 74, la kilometrul 38 un tanar de 18 ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism in directia Abrud – Ciuruleasa, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului si s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- Patru adolescenti, membri ai unui club de ciclism din Zarnesti, judetul Brasov, au fost loviti, marti, de o masina pe strada, in fata sediului Politiei Zarnesti. Unul dintre ei este in stare grava.

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in accident, produs in judetul Brasov, pe DN1 Brasov - Fagaras, au fost implicate doua autoturisme. In urma accidentului au fost ranite cinci persoane, doua dintre ele fiind in stare grava. La aceasta ora se circula pe un fir, alternativ,…