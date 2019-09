Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DIICOT Felix Banila a confirmat astazi ca procurorii coopereaza cu autoritatile din Statele Unite si din Italia, pentru a obtine informatii utile anchetei crimelor de la Caracal. Magistratul a oferit detalii legate de toate actiunile intreprinse pana acum in acest caz, de la acuzatii…

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- Un barbat de 30 de ani, din localitatea Țepu, județul Galați, este cercetat pentru savarșirea a trei infracțiuni, toate la regimul rutier, dupa ce duminica seara a fost implicat intr-un accident rutier grav pe raza satului Argea, comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Din acest motiv, el a și ajuns duminica…

- Potrivit IGPR, politistii si procurorii au facut, joi, 14 perchezitii domiciliare, in Craiova, in localitatea Salcia (judetul Dolj) si in Bucuresti, fiind vizata o grupare infractionala organizata, formata din cetateni romani si mexicani, care ar fi actionat, din anul 2012, pe teritoriile Romaniei,…

- Cinci persoane au fost retinute in Romania, in dosarul uneia dintre cele mai mari retele de trafic de persoane. Interlopii romani au trimis ilegal in America pe la granita cu Mexic sute de persoane printre care si multi copii. Oamenii trebuiau sa plateasca mii de euro la plecare, iar apoi erau obligati…

- Politistii prahoveni au efectuat, marti, 11 perchezitii pe raza judetului Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de amenintare si violare de domiciliu, informeaza IPJ Prahova. Au fost puse in executare 10 mandate de aducere. "Politisti din cadrul Sectiei de Politie nr. 4 Ploiesti au efectuat…

- Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori,…

- Un tanar din Alba a trait duminica, 23 iunie, aventura vietii, care, insa, i-ar putea aduce o condamnare la inchisoare. In stare de arest la domiciliu a furat o masina cu care s-a rasturnat dupa o cursa pe strazile din comuna. In plus, era sub influenta bauturilor alcoolice.