- Doua persoane au fost transportate, marți, cu arsuri, la spital in urma unui incendiu izbucnit intr-o locuința din comuna Tomșani, județul Valcea. In drumul catre misiune, o autospeciala a pompierilor s-a stricat și nu și-a mai putut continua drumul. Incendiul a izbucnit marți seara, in locuința uneia…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost transportate, duminica, la spital, cu arsuri pe corp, in urma exploziei unei butelii produsa in locuinta in care se aflau, din comuna harghiteana Ciceu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, doua ajungand la spital, in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei. Flacarile s-au extins la mansarda si la ultimul etaj ale unui bloc invecinat. https://www.romaniatv.net/incendiu-puternic-izbucnit-la-o-casa-si-extins-la-mansarda-si-la-ultimul-etaj-ale-unui-bloc-din-capitala-trei-persoane-au-fost-ranite_437809.html

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost transportat de urgenta la spital, luni dupa-amiaza, cu arsuri la maini, in urma unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Sanandrei, judetul Timis.

- Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere in localitatea Schitu Duca din Iași. Șoferul unui autoturism inmatriculat in București a pierdut controlul volanului, a lovit doua mașini parcate pe marginea drumului și a ricoșat in terasa unui bar. Una dintre masinile lovite a ajuns…

- Un incendiu de proporții a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri si cinci copii in stare grava, potrivit europe1.fr si AFP, informeaza Agerpres. Pompierii…

- Patru persoane au ajuns la spital in urma unui scandal in care au fost implicate 11 persoane, turisti si angajatii unui restauraunt din localitatea 2 Mai. Conflictul a pornit dupa ce doi dintre turisti nu au fost lasati sa intre in local deoarece nu respectau codul vestimentar al acestuia, fiind in…

- Cel putin zece persoane au murit in urma unui incendiu produs marti la un azil de batrani din Chile, afirma surse citate de site-ul 24Horas.cl, conform mediafax. Incendiul s-a produs in oraselul chilian Chiguayante. Cel putin zece persoane au murit in urma incendiului produs in azilul…