- Unsprezece oameni s-au simtit rau iar trei au fost transportati la spital, marti, dupa ce o scrisoare a fost deschisa la o baza militara americana din Arlington, Virginia, transmite Reuters. "Cineva a deschis o scrisoare si toata lumea de la birou a inceput sa se simta rau", a spus Leah…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Politia britanica a confirmat joi ca a lansat o ancheta privind un plic suspect, care continea un praf alb, adresat printului Harry si logodnicei sale, Meghan Markle, relateaza AFP. Potrivit cotidianului Evening Standard, plicul continea si un mesaj rasist. "Substanta a fost examinata si nu este suspecta",…

- Un plic cu o substanta alba suspecta a fost trimis printului Harry si logodnicei acestuia, Meghan Markle, la palatul St. James din centrul Londrei, insa, dupa analizarea continutului, s-a dovedit ca pudra era inofensiva, transmite AFP.

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut la locuinta…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-o plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr.…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Patru persoane au ajuns de urgența la spital dupa ce in mașina care se aflau a derapat de pe traseu și s-a izbit violent intr-un copac. Tragedia a avut loc pe traseul Balți-Falești-Sculeni.

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit Mediafax.ro.

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, 91 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate peste 2 kilograme de cocaina, peste 1,2 kilograme de substanta psihoactiva, 1.200 de comprimate de ecstasy, precum si alte bunuri…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 4 - 17 ianuarie 229 de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Val de tragedii in Suceava in aceasta iarna. Sapte persoane au incetat din viata din cauza frigului naprasnic, printre victime aflandu-se si un copil de doar doi ani si patru luni. Primul deces din cauza hipotermiei din sezonul rece 2017-2018 a fost inregistrat in data de 31 octombrie 2017 in cazul…

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa defilare militara luna viitoare pentru a intampina JO de iarna, anunta astazi presa sud-coreeana. Phenianul a nelinistit comunitatea internationala in 2017 multiplicand numarul de rachete lansate si amenintand cu un al saselea test nuclear prezentat ca fiind cu…

- Vremea rea face ravgii. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce microbuzul de pe ruta Chișinau - Izbiște a derapat de pe traseu și s-a inversat.Accidentul a avut loc in raionul Criuleni.

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DN 66, in localitatea Dragutesti, dupa ce un autocar cu muncitori a derapat si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Oamenii ar fi trebuit sa ajunga la cariera din Farcasesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Pe parcursul noptii, ambulantele serviciului nostru au transportat din UPU Satu Mare, pentru consult, la Spitalul de Boli Infectioase, un numar de 14 persoane (4 copii si 10 adulti), toate suspicionate de trichineloza, urmare a consumului de carne de porc infestata", precizeaza sursa citata.…

- Seriful din Comitatul Wood, locul unde a avut loc accidentul, a identificat victimele ca fiind pilotul Tyson Snyder (32 ani), din Wooster (Ohio) si pasagerul Jeffrey Fluharty (62 ani), din Fairmont (Virginia de Vest). Elicopterul s-a prabusit in apropierea unei zone locuite, mai multi oameni…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Politisti de investigare a criminalitatii economice din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii a sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi conduse…

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iași in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra și de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard și au atacat trei persoane, scrie Ziarul de Iași.Reprezentantii Politiei spun ca animalele sunt detinute legal de o femeie de 60 ani,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Incendiu intr-un bloc din zona Dorobanți. Doua persoane sunt blocate intr-un balcon, la erajul 4, transmite Digi 24. Incendiul a izbucnit la etajul 3 al blocului de 4 etaje. La fața locului intervin cinci autospeciale și echipaje SMURD. Pana in acest moment nu sunt persoane blocate. Post-ul Incendiu…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de…

- Mai multe persoane purtand cagule si inarmate cu topoare au furat, miercuri, bijuterii in valoare ''de peste 4 milioane de euro'' dintr-un magazin situat in faimosul hotel Ritz din Paris, informeaza Reuters si AFP. Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei…

- Politistii prahoveni si cei ai Directiei de Operatiuni Speciale - IGPR efectueaza, miercuri, 14 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale, locuinte si anexe. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, incepand cu luna…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Numarul accidentelor produse pe domeniul schiabil si pe partia de sanius din Poiana Brasov a crescut de la o zi la alta. De la inceputul sezonului de schi, adica din 30 noiembrie 2017, pana sambata inclusiv, in conditiile in care timp de cinci zile, in perioada 4-8 decembrie, acesta a fost intrerupt,…

- Accident grav in regiunea Lvov din Ucraina. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un automobil. Cinci persoane au fost spitalizate, trei dintre ei fiind cetațenii Republicii Moldova.Circumustanțele accidentului se stabilesc.

- Politistii au facut o descoperire sumbra sub podul Densusianu din Oradea, la data de 26 decembrie . Dupa ce au observat fumul care iesea dintr-o gura de canal, agentii au gasit trupul neinsufletit al unei persoane langa mai multe conducte.

- Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump, care se afla acum in casa lui de vacanta din Florida, a spus ca isi doreste „pace pentru tara”, potrivit Reuters. „Avem prosperitate, acum vrem pace”, i-a spus el lui Ryan, un baiat care…

- Mai multi pasageri au murit luni din cauza deraierii unui tren de calatori pe un pod peste o autostrada din statul Washington, situat in nord-vestul SUA, a anuntat purtatorul de cuvant al serifului districtului Pierce, Ed Troyer, intr-o conferinta de presa.

- Suspecta care a amenințat o femeie la metrou ramane internata la Spitalul Obregia. Asta au stabilit medicii care au examinat-o astazi timp de mai multe ore. Femeia in varsta de 57 de ani care a agresat verbal patru persoane la metrou va fi supusa mai multor investigații medicale la Spitalul de Psihiatrie…

- Alte trei persoane au sesizat Politia, spunand ca au fost amenintate in incinta metroului, din audieri reiesind ca ar fi vorba de aceeasi persoana care vineri dimineata a amenintat o femeie la statia de metrou Piata Unirii 2. Sesizarile au fost formulate de catre doua femei si un tanar, in niciunul…

- Crima de la metrou de zilele trecute pare sa fi dat apa la moara si altor persoane cu probleme psihice. Dupa ce o persoana a sesizat politia, vineri dimineata, ca a fost amenintata la metrou de o femeie de 60-65 de ani, au mai fost facute alte trei sesizari identice.Vezi si: Suspecta care…

- Trei persoane au ajuns la spital dupa ce un automobil și un tractor s-au tamponat. Accidentul a avut loc ieri seara pe traseul Otaci-Edineț. Potrivit poliției, șoferul mașinii ar fi circulat cu viteza depașita.

- Limba romana este mai ușor de invațat decat germana, conform unui studiu efectuat de specialiștii de la Foreign Service Institute (FSI) din SUA. Limba romana este mai ușor de invațat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invața mai repede sa se exprime in limba rusa…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu produs intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani. Consulatul General al Romaniei la Bonn a intreprins in regim de urgența demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre victime…

- O masina si un imobil in care locuiau 33 de romani si opt molodveni au fost incendiate, in noaptea de joi spre vineri. Dintre cele 41 de persoane care figurau cazate in cladire, la momentul incendiului erau in casa cel putin 31 de persoane, toate ajungand la spital intoxicate cu fum. Potrivit publicatiei…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu petrecut intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani, Consulatul General al Romaniei la Bonn intreprinzand, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre…

- Foreign Service Institute (FSI), aflat in Arlington, un oras din statul Virginia, reprezinta principalul furnizor pentru guvernul Statelor Unite de cursuri de pregatire in domeniul afacerilor externe, oferind oficialilor americani si cursuri de limbi straine. FSI este locul in care diplomatii studiaza…

- Limba romana este mai ușor de invațat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invața mai repede sa se exprime in limba rusa decat in ungara, potrivit specialiștilor de la Foreign Service Institute (FSI) din Statele Unite, care au alcatuit cu aceasta ocazie o harta…

- Manifestarile de 1 Decembrie au inceput devreme, in jurul orei 9.15, in Piata Avram Iancu, cu traditionala slujba religioasa de la Catedrala Mitropolitana. Apoi, in jurul orei 10.00 a avut loc ceremonia de depunere de coroane si jerbe de flori la statuia lui Avram Iancu din piata cu acelasi nume. Cel…

- Ziua Romaniei va aduce pentru timisoreni parada militara din fata Prefecturii, inaugurarea Targului de Craciun si concerte in Piata Victoriei. Va prezentam intreg programul propus de autoritati pentru 1 decembrie.