Stiri pe aceeasi tema

- Sase presupusi membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata de un tribunal turc pentru rolul lor in atentatul sangeros din 2016 pe aeroportul Ataturk din Istanbul, potrivit mass-media de stat, citata de AFP. Suspectii condamnati fac parte din cele 46 de…

- Autoritațile din Turcia au anunțat, miercuri, ca au arestat un cetațean suedez despre care se crede ca ar avea legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), mișcare separatista considerata drept organizație terorista de Ankara, Washington și UE, informeaza cotidianul The New York Times.…

- Autoritatile turce au retinut marti 90 de persoane acuzate ca ar avea legaturi cu separatistii din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anuntat Ministerul turc de Interne, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Operatiunea a avut loc in opt provincii, cu scopul de a impiedica activitati…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP. Dintre aceste persoane, 49 au fost arestate…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP, potrivit Agerpres. Dintre aceste…

- Parlamentul de la Ankara a aprobat miercuri prelungirea cu un an a desfasurarii fortelor turce in Siria si Irak, a anuntat agentia oficiala Anadolu, citata de AFP. Desfasurarea, aprobata de parlament prima data in octombrie 2014, a fost ulterior prelungita in fiecare an. Mandatul autorizeaza actiuni…

- Sase persoane au fost condamnate luni la inchisoare pe viata pentru un atentat cu masina-capcana care s-a soldat cu 29 de morti la Ankara, in februarie 2016, si care a fost revendicat de o miscare kurda armata, potrivit agentiei de presa Anadolu, preluata de AFP. Cei sase acuzati au fost condamnati…

- Sase persoane au fost condamnate luni la inchisoare pe viata pentru un atentat cu masina-capcana care s-a soldat cu 29 de morti la Ankara, in februarie 2016, si care a fost revendicat de o miscare kurda armata, potrivit agentiei de presa Anadolu, preluata de AFP. Cei sase acuzati au fost condamnati…