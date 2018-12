Stiri pe aceeasi tema

- O comisie de ancheta a descoperit ca un accident de elicopter, soldat cu trei victime, care a avut loc in luna octombrie in Noua Zeelanda, a fost provocat de o pereche de pantaloni care a cazut din cabina elicopterului si s-a infasurat in jurul rotorului amplasat in coada fuselajului elicopterului,…

- Doua persoane au murit și una a fost ranita, vineri seara, in urma unui accident produs pe soseaua de centura a orașului Iasi, din cauza unei depașiri, informeaza News.ro.Polițiștii ieșeni declara ca șoferul unui autoturism a intrat in depașirea altuia fara sa se asigure corespunzator, lovind…

- Doua persoane - sot si sotie - au murit si alte trei - doi soti si fiica lor - au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident de la Varvoru de Jos, judetul Dolj. Politistii spun ca barbatul care a intrat cu masina in copac nu avea permis de conducere.

- Tragedia s-a petrecut in urma inundatiilor masive provocate de revarsarea apelor, in Regiunea Palermo, au informat pompierii, duminica. Cadavrele membrilor familiei de 9 persoane, intre care copii cu varste intre 1 an si 15 ani, au fost recuperate din locuinta lor inundata din Casteldaccia,…

- 11 persoane, despre care se crede ca sunt migranți, au murit sambata dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit cu un camion pe o sosea din Grecia, anunta autoritatile elene, relateaza Reuters.

- Istoria pare sa se repete. Din cauza ceții dense, cel putin sase persoane au fost ucise si 27 au fost ranite intr-un ciocnire in lant produsa marti dimineata pe autostrada E-75 din Serbia, a relatat postul de televiziune RTS, citand politia sarba.

- Soferul nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata si a fost surprins de o garnitura care se apropia cu viteza. Trenul a lovit in plin autoturismul in care se aflau patru oameni. Accident grav pe DN1, soldat cu doi morti si un ranit. Circulatia este deviata Impactul a…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens, intr-o curba, lovind o alta mașina, potrivit Mediafax. Potrivit Politiei Cluj, circulatia rutiera este total intrerupta la aceasta ora pe…