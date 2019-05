Trei persoane au murit în urma unei luări de ostatici la Zurich Cel puțin trei persoane au decedat vineri dimineața în urma unui luari de ostatici în orașul elvețian Zurich, a anunțat poliția, informeaza site-ul postului BBC News online preluat de Mediafax. Un barbat înarmat a luat ostatice doua femei într-un apartament din sud-vestul orașului. Poliția a transmis ca incidentul a durat aproximativ trei ore, barbatul anunțând la un moment dat ca se va preda, însa la scurt timp au fost auzite mai multe focuri de arma. Ofițerii de poliție au intrat cu forța în apartament și au descoperit trei persoane grav… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

