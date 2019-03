Stiri pe aceeasi tema

- Orașul olandez Utrecht a fost luni scena unui incident armat, despre care poliția spune ca ar putea avea motivație terorista. Un barbat de origine turca a deschis focul asupra pasagerilor unui tramvai. Trei au murit și 5 au fost raniți.

- UPDATE, ora 17:30 Trei persoane si-au pierdut viata in Olanda, dupa ce un atacator de orgine turca a deschis focul intr-un tramvai din orasul Utrecht. Primarul orasului, Jan van Zanen, a declarat ca autoritatile considera ca este vorba de un atac terorist si actioneaza in consecinta, avertizand populatia…

- Detalii de ultima ora de la Poliția din Olanda, privind autorul atacului din tramvai. Cel puțin trei persoane au murit in urma atacului armat produs luni in orașul olandez Utrecht, conform celui mai recent bilanț anunțat de autoritațile olandeze.Un barbat de 37 de ani, de nationalitate turca,…

