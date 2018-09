Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Slovaciei a condamnat vineri trei persoane pentru crima cu premeditare in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak, care investiga activitațile unei grupari infracționale care avea legaturi cu mafia italiana, relateaza site-ul agenției Reuters.Cele trei…

- Procuratura de stat din Slovacia a inculpat trei persoane pentru uciderea cu premeditare a ziaristului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale in februarie, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Cele trei persoane au fost retinute joi dimineata in cursul unei…

