Trei persoane au fost arestate pentru propagandă nazistă, în Polonia Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP.



Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al Poloniei o ancheta cu privire la promovarea publica a nazismului.



Autoritatile au decis sa initieze o ancheta in urma dezvaluirilor din presa privind activitatile unui grup neonazist. Sambata, canalul privat de televiziune TVN24 a facut publice rezultatele investigatiei sale legate de miscarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

