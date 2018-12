Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sarbi au participat sambata seara la proteste impotriva presedintelui Aleksandar Vucic si a guvernului sau in capitala Belgrad, a informat presa locala, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Trei barbati si o femeie au murit in ultimele zile din cauza frigului in judetul Galati. Victimele sufereau de diferite boli, au consumat alcool si au ramas peste noapte in frig, in conditiile in care temperaturile nocturne au fost negative.

- UPDATEIncendiul izbucnit, luni seara, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta a fost lichidat, locuinta respectiva fiind insa complet distrusa. Cel mai probabil, focul a pornit de la un mijloc de incalzire lasat nesupravegheat, spun pompierii. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Foto: Facebook / forzespeciali.info Mariana Pepe, fosta campioana la tir sportiv a Italiei, a murit la 39 de ani, la cateva ore dupa ce a fost batuta de partenerul de viața. Mariana a fost lovita crunt de fața cu copilul ei de numai cinci ani. In urma acestei intamplari, ea a fost nevoita sa fuga de…

- Luni seara, o casa din cartierul Cetatea Veche (Bolic, cum este cunoscut de localnici) care aparține de orașul Huedin, în care locuiau trei adulți și un bebeluș de doar 4 luni a fost mistuita de flacari. Acum, când se apropie iarna, oamenii au ramas fara un acoperiș deasupra capului și…

- Cinci persoane și-au pierdut viața, vineri, in Italia, dupa ce vremea rea s-a intors in peninsula și mai multe regiuni au fost afectate de ploi torențiale, furtuni puternice și alunecari de teren. Vremea rea a provocat haos si distrugeri in nordul Italiei, in special in provincia din nord-est Belluno.…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au cazut miercuri in aceasta zona, potrivit serviciilor de...

- Miercuri seara, un grav accident a avut loc pe DN13 Albesti ndash; Brasov, judetul Mures, la kilometrul 108 950 in care au fost implicate un autoturism si un autotren.Potrivit Centrului InfoTrafic, traficul este blocat. Cauza probabila a fost patrunderea pe contrasens.Pe DN13 E60 , kilometru 108 950,…