- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, accidentul s-a produs pe Splaiul Independentei in zona Sema Parc, fiind implicate trei masini. Primele informatii arata ca unul dintre soferi nu s-a asigurat inainte de a face manevra de intoarcere. Accident grav provocat de o eleva care avea permis de…

- O intamplare petrecuta in urma cu cateva luni la un magazin Kaufland din Iasi ar fi putut genera o nenorocire. O clienta si copilul sau au fost la un pas de moarte. Acestia au mers la supermarketul din apropierea locuintei pentru a face niste cumparaturi. Nimeni nu se astepta la ceea ce a urmat. Angajatii…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Pe pagina de Facebook a Politiei locale li se aduce la cunostinta cetatenilor ca dupa o discutie cu primarul localitatii s-a decis vopsirea cainilor, astfel incat acestia sa fie recunoscuti daca au mai fost sau nu capturati. (antena3.ro)

- Caz revoltator la un local din Alba, unde 19 persoane au petrecut seara de Revelion. Mai multe persoane au fost transportate de urgența la spital, prezentand toxiinfecție alimentara, potrivit Agerpres. Doi angajați prezentau pe maini, blatul de feliat mezeluri, cuțit pentru feliat și in trei produse,…

- Paisprezece persoane au ajuns, in ultimele 24 de ore, la spital, din cauza accidentelor provocate de folosirea imprudenta a materialelor pirotehnice. Duminica, politistii au confiscat articole pirotehnice in valoare de aproape 50.000 lei, fiind constatate 191 de infractiuni pentru incalcarea regimului…

- Inca o sinucidere a avut loc, miercuri, in Iasi, la doar trei zile dupa ce un profesor universitar si sotia sa au decis sa isi puna capat zilelor. O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al blocului unde locuia, in zona Splai Bahlui.

- Poliția a fost sesizata ieri, prin numarul unic de urgența 112, despre faptul ca un autoturism cu numere de Suceava, care se deplasa pe DN 17, pe direcția de mers spre Beclean a acroșat oglinda unui autoturism care era parcat in afara parții carosabile, in localitatea Crainimat.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV. Sapte persoane, ranite dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. VIDEO+FOTO Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe DN7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU…

- Sambata, 16 decembrie, iesenii cu suflet mare au dus in Parcarea Carrefour Felicia donatii pentru cateii si pisicile din padocurile din Iasi si din imprejurimi. Paturica from alexiacob on Vimeo. Anul acesta s-au strans: Hrana uscata pentru catei - 5310 kg Hrana umeda pentru catei - 601 kg Hrana uscata…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Doua persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut in localitatea olteana Valea Mare, dupa ce masina in care se aflau a fost proiecatata pe contransens. In accident au fost implicate patru autoturisme. Prima mașina, ...

- Ca in fiecare an, cateii de la padocurile din Iasi au primit ajutorul iesenilor marinimosi. Sambata, 16​ decembrie,​ intre orele 1​4​.00-1​6​.00, in parcarea Carrefour Felicia (Bularga), s-au strans peste sase tone de mancare, paturi, produse pentru curatenie (clor, detergenti, dezinfectant etc.), medicamente.…

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati – Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a pierdut viața in Bruxelles, dupa o bataie la o stație de metrou. Alte doua persoane au fost grav ranite și se afla acum in spital, relateaza Le Soir. Scandalul a avut loc duminica seara, in stația de metrou Bockstael. Aproximativ 12 persoane s-au luat la bataie,…

- Un copil de 12 ani din Botoșani a ajuns la spital in coma alcoolica dupa ce a baut cot la cot cu tatal lui. Cazul incredibil a avut loc noaptea trecuta, intr-o localitate din județul Botoșani. Copilul de 12 din satul Vladeni Deal, comuna Frumusica, a mers cu tatal sau la un bar din localitate. Barbatul…

- Ghetusul face victime. 30 de persoane au ajuns in ultimele doua zile la spital cu traumatisme dupa ce au cazut in strada. Informatia a fost prezentata de catre seful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Municipiului Chisinau, Mihai Moldovanu.

- Un tanar in varsta de 23 de ani și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier, produs in aceasta dimineața, in apropiere de localitatea Țiganca, raionul Cantemir. Potrivit Serviciului Situațiilor Excepționale, in accident au fost implicate doua mijloace de transport, un automobil de model Audi…

- Un nou protest împotriva guvernarii PSD a avut loc, duminica seara, la Cluj-Napoca, la care au participat peste 1.000 de persoane.Protestatarii s-au întâlnit, în jurul orei 18.00, pe Bulevardul Eroilor unde au facut scandari împotriva alianței de guvernare.Dupa…

- Politistii din orasul Sângeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud, au împuscat vineri seara un barbat care i-a atacat în timp ce acestia încercau sa aplaneze un conflict, agresorul lovindu-l pe unul dintre politisti cu o

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DJ 172F, pe raza localitații Salatiu. Din primele informații reiese faptul ca o șoferița de 26 de ani din Salatiu in timp ce se deplasa pe Drumul Județean 171F dinspre Petrești spre Manastirea, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, nu a adaptat…

- Un grav accident rutier s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, pe centura orasului Lugoj, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, luni dimineata, potrivit MEDIAFAX, ca soferul unei masini care circula dinspre Caransebes…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, si-au pierdut viata, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp…

- Persoane sosite din Iasi ne afirma ca fapt divers ca formarea unui nou guvern e chestie de zile, iar unii ne dau ca sigura data de 19 noiembrie, fara a putea sa ne precizeze daca va fi un guvern de colaborare sau un guvern pur liberal, sub presedenția d-lui Ion Bratianu.

- Doi tineri, de 22 și 23 de ani, au murit ieri, 25 noiembrie in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Varvareuca din raionul Florești.Impactul violent a avut loc intre doua autoturisme.

- Un barbat și-o femeie, de 40, respectiv 42 de ani, au ajuns la spital, in aceasta noapte, dupa ce au fost raniți ușor in timpul unui accident provocat de un tanar care s-a urcat beat la volan. Totul s-a petrecut intr-o intersecție din Arad, unde șoferul de 23 de ani nu a respectat semnificația indicatorului…

- ”Un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in total sase persoane fiind ranite”, au precizat reprezentantii Politiei Județene Calarasi. La fata locului s-a intervenit cu mai multe echipaje pentru acordarea primului ajutor victimelor. Dintre…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Hunedoara, este complet blocat, miercuri, dupa ce un autocar cu 18 pasageri, un autoturism si un trailer s-au ciocnit in localitatea Vetel. Doua persoane din autoturism au fost ranite si au fost trnsportate la spital, pasagerii autocarului neavand…

- Un accident rutier petrecut la Iasi ar trebui sa puna pe jar toate autoritatile competente. Joi seara, un apel la numarul unic de urgente 112 avea sa anunte ca un accident rutier s-a produs la Raducaneni. Un TIR a intrat in plin intr-un microbuz de transport persoane dupa ce a efectuat o depasire neregulamentara.…

- Cod roșu de intervenție intr-o comuna din județul Iași, in urma unui grav accident rutier. Un tir s-a ciocnit cu un microbuz in care se aflau 14 persoane. Șase ambulanțe de la SMURD și Serviciul Județean au preluat raniții.

- Explozia unei butelii intr-un apartament din localitatea Moinești, județul Bacau, a provocat un incendiu in urma caruia doua persoane au suferit arsuri. Deflagrația s-a produs la parterul unui bloc de 4 etaje. Doua persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital. O a treia persoana este…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), miercuri, s-a inregistrat o explozie la o butelie intr-un apartament, dintr-un bloc de patru etaje din localitatea Moinesti, judetul Bacau. Deflagratia s-a produs la parter si a fost urmata de incendiu, potrivit…

- Un grav accident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 21:10, pe strada Bistriței din Dej. Potrivit martorilor, conducatorul unui autoturism marca Ford Focus, inmatriculat in județul Cluj, in timp ce se deplasa dinspre Dej spre Beclean, ajuns pe strada Bistriței,…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin. Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane…

- Aproximativ 13.000 de persoane au protestat in Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Iași și Brașov fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. UPDATE Protest București — Peste 12.000 de oameni…

- Potrivit Politiei Prahova, coliziunea a avut loc pe DJ 100B, intre Balta Doamnei si Lacul Turcului, intre doua autoturisme, din cauza neacordarii de prioritate.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca in accident au fost implicate zece persoane, din care doi adulti…

- Fratele lui Andrei Leustean, vlogger-ul din Barlad care a murit la numai 29 de ani, a povestit de ce a murit fratele sau. Fratele mai mare al lui Andrei a povestit ca acesta a ajuns la un spital din Iasi dupa ce s-a simtit rau. Medicii au descoperit ca el avea o infectie puternica. „S-a imbolnavit brusc.…

- Un barbat în vârsta de 33 de ani din satul Slobozia, județul Iași, se afla în stare grava la spital dupa ce, miercuri dimineata, a cazut de pe casa, de la o înaltime de aproximativ sapte metri.

- Doua persoane au fost ranite noaptea trecuta, alți 146 de copaci fiind doborați de vant in București și șapte in Ilfov, iar 81 de mașini au fost avariate, anunța ISU București - Ilfov Cele doua persoane ranite au necesitat transportul la spital. "Echipele ISUBIF au avut 30 de…

- Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp. Se pare ca șoferul a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In mașina se aflau trei persoane care au avut nevoie de ingrijiri medicale. Doua dintre victime, un barbat de 66 de ani și o femeie de aceeași varsta, au suferit…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme avand la bord in total 10 persoane a avut loc duminica in localitatea Santimbru, din judetul Alba, fiind activat planul rosu de interventie.Din primele informatii, 10 persoane au fost ranite. Noua dintre acestea au fost transportate la…

- Un adolescent în vârsta de 17 ani a fost arestat preventiv, în Iași, dupa ce si-a înjunghiat prietena, în urma unui conflict. Ulterior, tânarul s-a ciocnit pe o strada din Iasi de un barbat pe care, de asemenea, l-a înjunghiat, potrivit Mediafax. Potrivit…

