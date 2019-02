Stiri pe aceeasi tema

- Trei parlamentari pro-UE ai Partidului Conservator au parasit miercuri formatiunea si s-au alaturat unui grup independent in legislativ. Decizia acestora este o lovitura pentru incercarile premierului Theresa May de a obtine sprijinul intregului sau partid pentru planurile privind Brexit-ul. Anna Soubry,…

- Trei deputate din cadrul Partidului Conservator, care vor ca Regatul Unit sa ramana in Uniunea Europeana (UE), au aderat miercuri la ”Grupul Independent” din Camera Comunelor, in semn de protest fata de ”gestionarea dezastruoasa a Brexitului de catre Guvern”, relateaza Reuters.Citește și: ALERTA…

- Irlanda a cheltuit sute de milioane de euro pentru a se pregati de un Brexit fara acord, un deznodamant "nebun" dupa trei ani de negocieri, a declarat ministrul irlandez de Externe Simon Coveney (foto), luni, scrie Reuters. "Cheltuim sute de milioane de euro in Irlanda pentru a ne pregati…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, un proiect prezentat de opozitia laburista prin care ar fi putut fi propuse variante alternative pentru a se evita iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit.Proiectul propus de Partidul Laburist (centru-stânga, de opozitie)…

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- Singurele opțiuni ale Regatului Unit sunt un al doilea referendum pentru Brexit sau faurirea unei relații economice strânse cu Uniunea Europeana, a transmis duminica Partidul Laburist, principala forța de opoziție din Marea Britanie, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvânt laburist…

- Parlamentul Regatului Unit urmeaza sa voteze marti seara pentru a adopta sau respinge acordul privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May. Reuters a numarat sustinatorii acordului si trage concluzia ca sansele sunt impotriva termenilor pentru Brexit sustinuti…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie sa…